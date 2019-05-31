汪毅夫：安徽老唐在台灣

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京5月31日電（作者 汪毅夫）老唐名定奎，字俊臣。清同治十三年（1874），老唐奉旨率淮軍銘、武13營凡6500人從徐州移駐台灣。老唐及其安徽子弟兵給人印象不錯：“淮軍登岸，人人有磨拳擦掌、不可遏抑之勢。唐軍門亦到郡，沈毅勇鷙，見乎眉宇，未必肯以不戰歸”。軍門是提督的別稱，老唐當時是記名提督，故稱。欽差大臣沈葆楨稱老唐為“唐總統”，以其總統13營兵；又稱為“俊帥”，以老唐字俊臣也。想來，安徽老唐應該是有點俊、有點帥。



老唐及其安徽子弟兵乃從運河入長江處的瓜洲，登沈葆楨派出的琛航、大雅、永保三艦到澎湖，又從澎湖“用小輪船盤入旗後、鳳山”，“搭兵棚”安營。老唐率領的是裝備精良、紀律嚴明的洋槍隊，士氣高漲。淮軍入台前，台灣地方官員潘蔚、夏獻綸遵朝廷旨意同日本侵略軍多次交涉，開展軍事上的外交鬥爭；日本侵略軍“為天所困”、發生疫情。淮軍入台，使得日軍理虧、天困加上氣怯，終於灰溜溜地撤離台灣。在台灣，淮軍也“困於疫”，老唐本人“藎勞過度，貴體違和”，幾乎病倒於軍中。這便是欽差大臣沈葆楨對唐定奎所言“貴部千辛萬苦，保衛全台”的來由。



唐定奎及其安徽子弟兵在台參與“剿番開山”。在《清實錄》裡，光緒元年（1875）十月十六日，記名提督唐定奎有了新職“福建陸路提督”：“以剿番、開山出力，予福建陸路提督唐定奎優敘”。優敘即從優敘功，以備獎賞也。“剿番、開山”一節，說來話長，容我另文詳說。



淮軍的編練方式在台灣留有影響。據《清實錄》，光緒元年（1875）七月二十八日，沈葆楨以台灣營伍廢弛，奏請擬仿准楚軍營制，歸併五百人為一營。另外，唐定奎曾“前赴旗山規度炮台工程” 。



臨末，用沈葆楨的話說：在台灣，“淮軍功成名立，民情愛戴，可謂全美”，這也是對安徽老唐的一番誇獎。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）