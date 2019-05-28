馬英九點名藍6選將　幫忙連署重啟核四

馬英九。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月28日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午出席“重啟核四公車上路記者會”，響應公投提案領銜人黃士修將於2020推動重啟核四公投。馬並點名6位爭取國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋及台大政治系教授張亞中，15天內收集10萬份核四公投連署書，或15天內收集5萬份並承諾當選後制定核能減煤專法。



這場記者會由支持去年“以核養綠”公投提案領銜人黃士修、台北市議員羅智強等人上午在台電大樓外冒著大雨舉行，包括馬英九、前“行政院長”江宜樺、新黨台北市議員侯漢廷、國民黨“立委”參選人林郁方到場相挺。



黃士修說，如果重啟核四的公投提案今年6月公投送不了件、7月成不了案，重啟核四公投等同確定脫鉤2020“總統”大選，台灣將在5年內成為9成火力發電的高碳排、高空污的三流國家；如果6月中旬他無法得到足量的重啟核四連署書，團隊將立即宣布以核養綠全員撤退，並銷毀所有連署書與委任書。



黃士修要求國民黨6位參選人“拿出誠意”，在15天內達成收集10萬份核四公投連署書，或收集5萬份核四公投連署書，且承諾當選後制定核能減煤專法即可；否則“以核養綠”公投的589萬同意票，假設一半是泛藍陣營，另一半是中間和泛綠陣營，其中只要有100萬選民覺得“你不夠誠意”就會成為你輸掉選舉的關鍵，這100萬的選民非常刁鑽，他們拒絕投票絕對是玩真的，不會受到藍綠歸隊因素影響。



馬英九除了支持重啟核四公投，也呼應黃士修的要求，點名爭取國民黨2020提名的韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等6人選一起出來支持重啟核四。