朱立倫：我們要親美和中　台灣利益極大化

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 趙家麟攝） 朱立倫今天在台南進行參訪，並與當地民眾合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月28日電（記者 趙家麟）表態爭取中國國民黨2020初選的前黨主席朱立倫28日在台南表示，美中貿易戰當中，我們秉持親美的立場，但是我希望和中，兩邊我們都希望取得一個平衡，能夠讓台灣的利益極大化。



前AIT台北辦事處處長包道格27日拜會高雄市長韓國瑜，兩人針對中美貿易戰與台灣的角色交換意見，韓國瑜後轉述指出，包道格關心中美之間、台灣如何找到自己的定位？不要當一個Surprise Maker（意外製造者）。



朱立倫28日安排台南行腳行程，受訪時被問及包道格訪韓國瑜一事時表示，包道格是他的老朋友，上次來台灣的時候來一起吃飯。針對韓國瑜轉述包道格的談話內容，朱表示“完全正確”，台灣絕對不要成為兩岸關係上面造成美國朋友的麻煩製造者。



朱立倫表示，另外一方面，在美中貿易大戰當中，當然，我們秉持親美的立場，但是我們也希望和中，所以，兩邊我們都希望取得一個平衡，這是我們台灣一貫的立場，不管美國朋友怎麼講，我們都是秉持這樣的希望，能夠讓台灣的利益極大化。



至於挺韓陣營要在6月1日到台北凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，朱立倫表示，他一直都是給韓市長加油，也是正面的心態看待，前一天記者問他是否會舉辦（大型造勢活動）？他回答自己不會辦這樣子的活動，“我希望多做實事，多走基層。”



朱立倫今天在台南安排一系列的參訪行程，接下來是拜訪市議會，下午到家裡去拜廟、和社區座談，還要到七股區為了中電的生態影響問題和當地的漁民座談對話。最後連上兩個地方電台受訪。