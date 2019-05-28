幼保員席地請願　韓承諾6月解決歡喜收場

韓國瑜跟幼保人員面對面接觸，允諾6月份會提出辦法。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）高雄市獨立總工會、產業總工會、全台教育產業及高雄市教育產業工會28日赴高雄市議會舉辦“愛與包容、打造高雄”聯合記者會，要求市長韓國瑜兌現競選政見，終結教保員血汗低薪困境，創造公幼友善托育好環境。韓國瑜聞訊後親自接見，並允諾6月份將提出解決方案，屆時大家若不滿意可以再來！現場人員高興拍手，直呼這個市長跟過去的都不一樣。



今日高雄市獨立總工會理事長張緒中、高雄市產業總工會理事長林進福、全台教育產業總工會副理事長林蕙蓉與高雄市教育產業工會代理理事長李賢能，撻伐幼保臨時人員受到的不平待遇。目前高雄市公立幼兒園一般幼教師月薪4萬至7萬，而留用教保員臨時人員薪資是2萬3000至2萬3699元，接近基本工資2萬3100元，遠遠落後，形成一市兩制，也遠低於準公共化幼兒園的薪資水準。



面對“高雄市公立臨時教保員的血汗低薪，竟然是六都第一低”高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，教保人員的“三高”是高情緒勞動、高工時、高流動率，“三低”則是低薪、低福利、低保障。2019年8月六都將實施準公托制度，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可以解決的問題，目前高雄市臨時教保人員只有54人，納編經費一年不過300萬元，希望市長能解決。



現場近百名幼保人員一早赴高雄市議會，希望跟韓國瑜市長見上一面，他們在市議會召開記者會並席地而坐表達訴求與不滿情緒。直至中午韓國瑜結束市政總質詢後步出議事廳跟原高雄縣的幼保人員面對面接觸，傾聽心聲，允諾6月份會提出辦法。