修逃犯例｜﻿總商會倡移交門檻增至七年

香港總商會與保安局局長李家超（中）就修訂逃犯條例事宜會面（圖片來源：大公報） 中評社香港5月28日電／香港總商會成員昨日與保安局局長李家超會面，重申支持修訂《逃犯條例》的基本原則，同時提出修例草案必須引入全面的保障機制，包括：要求行政機關和法院考慮人權和人道因素；有關引渡到中國內地的要求，只有由中央政府提出才會予以考慮；訂立更高的門檻，只涵蓋監禁刑期七年或以上的可予引渡罪行等等。



“與政府展開了數輪建設性的對話後，得到政府積極回應，例如政府從原先的46項罪行清單中剔除了九項罪行。”總商會主席夏雅朗表示，社會大眾和法律界持續對修例表達關注，總商會成員亦關心相關保障措施是否到位。



盼增設三項保障



夏雅朗說，相比之下，特區政府與加拿大和英國等其他司法管轄區訂定的引渡協議中，所涵蓋的強制或酌情拒絕引渡條款，多於現時熱議的《逃犯條例》，因此總商會認為，政府在修訂《逃犯條例》時需加入更多的保障措施。他強調，總商會希望政府增設三項保障，一是要求特區政府同中央溝通，訂明內地移交逃犯的請求，只可以由中央部門或高層次司法機構提出，例如最高人民法院，以提升市民信心；二是訂明個案移交應只針對嚴重罪行，因此將刑期門檻由三年增加至七至十年，進一步釋除公眾疑慮；三是如條例有不清晰之處，要求局長進一步解釋，包括第15條有關信讬義務部分。



總商會總裁袁莎妮認為，是次修例建議的適用範圍涵蓋170個現時未有與香港訂立長期引渡協定的司法管轄區，其中不少地區的人權保障水平均低於香港，因而保障措施至關重要。



總商會立法會代表林健鋒表示，李家超在會上用深入淺出的方式解釋條例，“一講，大家都明白曬”，釋除疑慮的效果非常好。他說，填補法律漏洞是大家的共識，希望香港“大家都住得開心、住得安樂”。



林健鋒強調，總商會自年初至今，已就修訂《逃犯條例》提出很多意見，希望政府可盡快回應以釋除商界疑慮，相信六月中提交大會恢復二讀辯論的法案，會回應商界的相關建議。



蘭桂坊集團主席盛智文等亦參與了會面。



來源：大公報