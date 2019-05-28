軍系挺郭？黃復興黨部：不得聲援特定參選人

黃復興黨部活動，中間為主委金恩慶。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020初選將於近期展開，國民黨黃復興黨部今日發布新聞稿表示，“選舉期間，恪遵黨務中立”的立場，要求所屬各級幹部應恪遵黨務中立，於黨中央完成初選提名前，不得對某一特定擬參選人有聲援、造勢或助選之行為。



據媒體報道，國民黨內目前民調居於領先的高雄市長韓國瑜，言行被放大檢驗，飽受攻擊，某些“韓黑”其實來自國民黨內，有黃復興黨員私下透露，有人明明是黨內提名5人小組成員，表面上維持公正，私底下卻動員軍系挺另一位要爭取提名的鴻海董事長郭台銘，基層黃復興黨員對此不滿，認為有失中立。



黃復興黨部今天透過國民黨文傳會發出新聞稿表示，嚴禁黨部同志未奉核准，擅自以該黨部名稱私下成立組織（含聯誼會、網路社群等等），並藉此發表個人看法，也要求已成立者應立即解散、更名或退出。



黃復興黨部強調，該黨部各級公務網路社群（臉書、Line等），應審慎核查貼文發言內容，於黨中央完成初選提名前，不得對某一特定擬參選人有聲援、造勢或助選之行為，亦不得對國民黨同志有謾罵攻訐之言論，一旦發現應立即刪除。



新聞稿中也表示，黃復興黨部所有幹部未經許可，不得以該黨部各級職銜參加政論性節目或組織網路群組；亦不得使用印有該會圖誌之戰鬥背心或旗幟，對外發言或參加競選造勢活動；更不得有為非國民黨提名（徵召、核准）候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務。