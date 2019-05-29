走進首都老國企牡丹集團　體驗智慧創新

記者走訪參觀了牡丹集團在中關村數字電視產業園社區開放的數字藝術中心（中評社 李娜攝） 中評社北京5月29日電（記者 李娜）這個周日，第四届“首都國企開放日”將正式啟動。以“輝煌七十載，再譜新華章”為主題，充分展示新中國成立70周年以來首都國企的巨大變遷和輝煌成就，本次共有126條開放線路，首都央企、市屬企業、區屬企業、京內企業、外埠企業、境外及國外企業將同時開門，共同邀請市民走進國企。



27日下午，第四屆“首都國企開放日”新聞發布會在牡丹集團雲視頻會議中心舉行，牡丹集團黨委書記、董事長王家彬在致辭中表示，去年是改革開放四十周年、今年是新中國成立七十周年，都是具有重大歷史意義的時刻。能夠連續四年參加“首都國企開放日”、連續兩年作為啟動儀式所在地，這是牡丹的光榮，也是牡丹人的驕傲。



發布會結束後，在場記者走訪參觀了牡丹集團在中關村數字電視產業園社區開放的數字藝術中心，了解和體驗牡丹集團在智能資訊和智能顯示領域的創新成果。數字藝術中心展出的是牡丹智慧工程中心的創新成果，設有數碼媒體藝術展示區、AR／VR實景虛擬構建開發平台、DTMB國標體系展示區、智能資訊展示區。牡丹智慧工程中心承載牡丹的產業智慧，技術和模式創新開啟科技成果轉化新形態，以牡丹MS智慧＋雲平台為依托，以ARNR／MR等技術手段為支撐，結合國家工程實驗室、國家級孵化器等產業資源，將“創新創業共享共贏“的企業理念與高精尖科技成果轉化服務有機結合，開創科研過程產業化的新形式，打造了首都高精尖科技創新國際服務平台。



王家彬在發布會上介紹到，今年牡丹集團將以“智慧社會新國企、數字生活新牡丹”為主題，在北京、山東煙台、黑龍江寧安三地全面展出牡丹最新的創新成果，並進行直播互動，來展示“輝煌七十載，再譜新華章”的活動立意。相關展示方案中，既有關於牡丹集團和牡丹園發展建設歷程的綜合展示、北京電子工業七十年的奮鬥歷程展示、中關村數字電視產業園社區式智慧園區的發展狀況展示等內容，也有最近一年牡丹集團在“智慧社會”和“數字生活”方面的新探索、新實踐。



為此，牡丹集團精心設計了智慧園區、智慧孵化、智能科技、智慧融媒體、智能資訊、創意文化等六大展區，分別展示相關方面的創新創意成果。



他特別指出，所有展區都在以往開放的基礎上有了新升級，其中智能科技展區和智慧融媒體展區是第一次向公眾開放。智能科技展區在往年牡丹集團智慧工程中心的基礎上繼續全面展出牡丹集團以深度學習為原動力，以人工智能和大數據、雲技術為前沿方向，強調產品和服務創新、過程和流程創新、商業模式創新的成果，同時推出牡丹集團參與智慧社會建設的“試驗田”————牡丹寧安智慧工程中心。在融合了5G、人工智能、大數據、雲技術、DTMB等技術的智慧融媒體展區，國內首台小型化5G＋8K智慧融媒體工程測試車，也將第一次向全社會公開亮相。

