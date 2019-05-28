朱立倫拜會無黨籍台南市議長郭信良　相見歡

朱立倫28日拜會無黨籍台南市議長郭信良，兩人相談甚歡。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月28日電（記者 趙家麟）投入中國國民黨2020初選的前主席朱立倫28日上午拜會無黨籍台南市議長郭信良。郭信良是台南綠營要角，去年底宣布退出民進黨奪下議長寶座而遭民進黨除名，朱、郭相見，相談甚歡，對地方藍綠政治生態的影響也受到關注。



朱立倫28日在台南安排系列行腳行程，首站享用了傳統的虱目魚肚鹹粥後，轉赴台南市議會，拜會無黨籍議長郭信良及國民黨團、無黨聯盟黨團。



郭信良長期是綠營地方要角，歷任3屆副議長，去年底議長選舉時，郭自行宣布退黨，加上結合國民黨、無黨及部分民進黨“立委”退黨相挺，硬是擊敗民進黨提名的邱莉莉奪下議長寶座，但郭信良因此遭民進黨中評會除名，另三位黨籍議員則是處以停權一年半處分。但蔡英文5月17日到台南跑行程，郭信良全程陪同，在綠營內引起爭議



台南是綠營大票倉、賴清德的根據地，郭信良則是台南泛綠陣營非賴系要角，目前在民進黨內初選中，郭是挺蔡英文的大將，和賴系廝殺激烈。



28日上午，郭在議長室內接待正在參選國民黨2020初選的朱立倫及國民黨前“立委”高思博、杜振榮等到訪，雙方對政黨政治與府會關係交流意見，相談甚歡。郭、朱相見，談的雖是府會關係，郭已經是無黨籍身分，但卻已跨越長期以來台南地方藍綠涇渭分明的政治鴻溝生態結構。



郭信良表示，當選台南議長要感謝國民黨的鼎力協助，他也以當“全民議長”自許，但談及自己因受民進黨內派系打壓，不得已才脫黨參選議長，結果卻遭到“叛黨”的指控。郭批新潮流遇非同派系就是“殺無赦”，但新潮流做什麼都沒關係。



郭信良還說，在賴清德擔任台南市長任內，議會根本就是台南市政府的“議事局”，現在黃偉哲上來之後，情況略有改變，慢慢能夠接受不同黨派議員的意見。



郭信良表示，他的態度一向是不分藍綠，很歡迎朱立倫來訪，朱立倫表示，他與郭信良都是愛台灣、愛這塊土地的人，大家就像一家人，從來就不分藍綠、不分黨派，朱還就自己擔任8年桃園縣長及8年新北市長的府會經驗與郭交流。