賴清德：民進黨若失公信力很難團結社會支持

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 洪德諭）針對2020民進黨初選，民進黨29日將召開中執會討論相關議案。外傳將會上演表決戰。對此，前“行政院長”賴清德在今天錄製民視《辣新聞》後接受媒體訪問時表示，希望不會，一旦民進黨初選失去社會公信力，要團結社會來支持民進黨將產生更大的困難。



外傳29日中執會將上演表決戰通過議案改變初選規則，賴清德表示，希望不會，黨的初選辦法已經公告執行，黨主席卓榮泰也講得非常清楚，初選的辦法一定要捍衛，若大家都能尊重黨的制度，明天的中執會自然沒有這個問題。



賴清德強調，期盼明天中執會能將選舉期程確定盡早完成初選，大家也都能夠接受初選結果，藉此減少基層的焦慮，打贏明年的選戰。



賴清德也說，初選的辦法已經公告兩個多月，改變初選辦法，社會將對於民進黨初選制度的公平性產生質疑，一旦民進黨初選失去社會公信力，要團結社會來支持民進黨將產生更大的困難，因此中執會千萬不要修改辦法。



賴清德在22日前往黨中央提出新方案：第一個情況，如果蔡英文贏國民黨高雄市長韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



是否希望五人小組考慮提出的新方案，賴清德則說，的確這樣想，這是出自於他的一番苦心，總不能眼睜睜看民進黨輸掉，進而導致台灣失去民主。另外針對台媒所公布的民調，賴清德則未回應。