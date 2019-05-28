郭王配朱組閣？朱立倫：只是傳言

朱立倫拜會國民黨台南黨部。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月28日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席朱立倫爭取2020提名，28日在台南左酸蔡英文昨非今是，右呼籲黨內伸手不打自己人。對初選民調，朱說，“郭王配，朱組閣”的說法只是傳言，他並沒有跟郭台銘見過面，“大選三足鼎立的情況下，我們能夠超越柯文哲市長，這才是重點。”



朱立倫28日在台南進行一系列拜會行腳行程，對於朱個人臉書發文提到蔡英文主張調高基本工資到新台幣3萬元一事指出，他在4年前提出要把基本工資提昇到3萬，帶動加薪風潮，蔡當時批評說稱 若能成功就可以得諾貝爾獎了。“沒想到，蔡現在反倒要用我過去的主張，我也很歡迎，不過，如果到時候蔡因此得到諾貝爾獎的話，她自己可以保留著。”



被問到，國民黨中央的名五人小組是否超然、公正？朱回答，大家都是自己人啦，我們伸手不打自己人，我們大家支持每一位有意參選的黨內同志，不要彼此造成任何的誤解或困擾。



有關“郭王配，朱組閣”傳聞甚囂塵上，朱立倫表示，這一切都是傳言，自己努力比較重要，他並沒有跟郭台銘見過面。



針對最近民調，朱立倫說，他一直重視的是對比式民調，他的民調支持度目前還算穩定，但還要爭取更多年輕人的支持，“最重要的是，三足鼎立的情況下，我們能夠超越柯文哲市長，這才是重點。”



媒體問，有民調顯示韓國瑜在下滑、朱與郭台銘民調則略有上升？朱說，他並不在乎自己的民調，關心的是國民黨的整體民調有沒有上來，他希望在初選當中大家都夠團結一致，不要紛擾與傷害，順利的選出代表國民黨參選的人。



至於郭台銘網路聲量明顯上升，朱立倫說，自己陣營不管是“倫友會”、“朱隊友”或者是朱立倫的粉絲群，都有許多互動或見面會，他今天在台南，過兩天還要去金門，然後到高雄、屏東各地，我們都是一樣的方式，亦即不是只強調網路聲量，要各方齊頭並進。