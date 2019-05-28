中評現場：林佳龍回台中搞爆破秀場面風光

“交通部長”林佳龍28日在台中市豐原區主持台中環線豐原潭子段豐原2號隧道貫通典禮，開香檳慶祝。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月28日電（記者 林谷隆）“交通部”28日在台中市豐原區舉行台中環線豐原潭子段豐原2號隧道貫通典禮，“交通部長”林佳龍致詞表示，這段工程是在他擔任台中市長任內開工，現在當部長回來見證隧道貫通，也算“有始有終”。林佳龍卸任台中市長後，再回到台中，選在未完工的隧道內舉辦記者會，安排火藥爆破，最後還開香檳慶祝，場面弄得風風光光，不亞於當市長時的排場。



國道四號台中環線豐原潭子段豐原2號隧道西行線上半斷面貫通典禮由“交通部”主辦，並由高速公路局第二新建工程處處長郭呈彰進行簡報，說明國道四號台中環線豐原潭子段自國四豐原端起高架跨台三線，往南再以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線，全長10.9公里，是串連大台中環狀快速道路最後一哩路。



這場隧道貫通典禮，就直接安排在未完工的豐原2號隧道內，參與的工作人員與媒體都還要穿著反光背心與工程安全帽，才能夠進入會場。林佳龍現在主掌“交通部”，當然就是這場典禮的主辦者，還大方邀請台中市長盧秀燕參與，因為盧要主持市政會議，委派副市長令狐榮達到場。



記者會的壓軸就是現場舉行火藥爆破，炸出隧道貫通的“最後一哩路”。火藥爆破威力相當驚人，爆炸聲隆隆震耳，連地面都震動起來，當煙塵消散後，隧道尾端透出光線，全場響起一陣掌聲。稍後，林佳龍也走到爆破處與工程人員開香檳慶祝，場面弄得風風光光的。