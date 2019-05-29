邱德順：韓國瑜61凱道造勢是生死門

邱德順分析2020選情，認為韓國瑜被提名，也是夢醒之時。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月29日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020初選，歷任桃園縣議員、桃園縣府民政局長邱德順接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜預計6月1日上台北府前凱道出席挺韓誓師大會將是“生死門”，人數若沒擠爆，聲勢往下掉。他研判國民黨最後還是提名韓國瑜，這是夢醒時也是痛苦開始，韓走上2020這條路，絕對超乎外界想像的艱難。



邱德順，無黨籍，曾任桃園縣議會12、13、14屆議員、桃園生命線協會理事長、桃園邱姓宗親會會長、桃園仁友獅子會05－06會長，桃園縣棒委會主任委員。吳志揚擔任桃園縣長期間出任縣府民政局長，去年桃園市議員選舉，以無黨身份參選但落選。



從李登輝、連戰、馬英九到朱立倫，每次國民黨大選，桃園北區競選總部成立，邱德順都被賦予重責，一直擔任北區總部執行長，一路走來，他看過太多場大選，往往選舉結果跟選前預估差距甚大。



面對2020這場大選，邱德順原本預估藍綠是維持“六四比”，但隨著國民黨初選，天天有變化，藍軍已經喪失競爭優勢，“說不定最後還是被民進黨拿走”。



邱德順以韓國瑜預計6月1日上凱道為例，直言這是“生死門”，韓國瑜在去年11月24日地方選舉落幕，還沒有在台北舉辦這麼大場造勢，現在目標是十萬人次，勢必要擠爆，甚至要超越當初競選高雄的“三山造勢”盛況，不然韓國瑜聲勢，就會開始往下掉。



他說，選舉多半要靠組織動員，韓國瑜這次上台北凱道，名義是十幾個社團，共同贊助活動，但是預料最終還是仰賴全台“韓粉總動員”，韓也一定要在現場唱“哭調仔”（閩南語：悲情），對於人格不斷被抹黑要求平撫，這種誓師大會也會帶來短期庶民經濟效應，包括帶動遊覽車與攤販的生意。



邱德順說，韓國瑜在台北辦大型造勢，只會給參加初選的鴻海董事長郭台銘壓力，前“立法院長”王金平、前主席朱立倫只能苦笑看待。



他分析，去年底選舉，為何塑造“韓流”？在於“全民討厭民進黨”，民進黨用數字來美化，事實上台灣經濟好不好？放眼都是倒店潮，這不是房租漲的結果，真正是老百姓生活苦，看到韓國瑜出來參選，找到宣洩出口，現在國民黨初選，競爭者新增郭台銘，藍軍勢力會開始分散，挺韓國瑜剩下就是“鐵桿藍”與“韓粉”，後者還包括“假韓粉”。



邱德順告訴中評社，他參與這麼多場大選，深知國民黨最終還是提名韓國瑜，因為聲勢最大，但是“提名時也就是夢醒時”，韓國瑜勢必要經歷一段“孤獨行走”，因為初選結果出爐，除非國民黨真團結，輸的人願意挺贏的人，不然競選團隊還是會歷經一段磨和期，尤其韓國瑜根本沒有團隊，內部意見分歧，光內部整合還會內耗。



他分析，郭董現在聲勢正在快速爬升，如果比較郭到全台各縣市走的路線，幾乎跟王金平一樣，也是宮廟參拜，跟地方基層博感情，因此外界說“郭王配”絕對不是空穴來風，當韓國瑜開始“獨強”，其他參選者自動會結盟與力量整合，藍軍這樣的內部對立，必然會廝殺，郭韓先前恭維對方參選是“兩根支柱幫忙撐著”，恐怕還是客套話。



邱德順提醒，韓國瑜若代表國民黨參選2020，勢必還要想出更有說服力的政見。去年1124地方選舉，掀起的韓流，讓大家習慣“吃重鹹”，怎樣更成功帶動庶民經濟？不可能還是“高雄發大財”等口號，喚不起熱情。



無黨籍的他，對於台北市長柯文哲參選，可能牽動藍綠選情，特別是白綠合作，呼籲韓國瑜與國民黨要留意，尤其“選前45天”變化更大，最後勝敗關鍵不是選前最後一個月。



他說，國民黨最後打出韓國瑜這張王牌，也絕對沒有穩贏，試想國民黨大選有史以來最強組合，就是2004年的“連宋合”，親吻台灣土地，結果碰上陳水扁的“牽手護台灣”以及兩顆子彈，照樣還是敗選。現在就看民進黨會不會有當年的能耐，但是可以確定，“韓國瑜被提名，是夢醒之時也是痛苦之時”。