歐洲議會選舉投票結束　多國綠黨成績驕人

中評社北京5月28日電／歐洲議會選舉投票26日結束。初步計票結果顯示，多個歐洲聯盟成員國的綠黨成績驕人。一些國際媒體預期，鑒於“親歐”主流政黨優勢減弱、持“疑歐”立場的極右翼和民粹主義政黨影響力有限，綠黨可能在新一屆歐洲議會發揮更重要的作用，繼而推動歐盟更加積極應對氣候變化。



【增勢力】



在德國，綠黨得票率大約20%，是2014年歐洲議會選舉的兩倍，成為僅次於執政黨基督教民主聯盟的歐洲議會德國第二大黨，擊敗另一傳統政黨社會民主黨。



歐洲生態黨——綠黨在歐洲議會“法國站”獲得13.4%選票，排名第三，領先老牌右翼政黨共和黨和左翼傳統黨派社會黨。



在英國，綠黨得票率12.4%，比上屆歐洲議會選舉增加一倍。在奧地利、愛爾蘭和荷蘭，綠黨得票率在兩位數。



代表英國英格蘭東南部地區競選歐洲議會議席的綠黨候選人亞歷山大·菲利普斯說：“看到綠黨擊敗（英國執政黨）保守黨著實讓我吃驚。英國和歐洲政治版圖正在發生地震。”



歐洲生態黨—綠黨黨首揚尼克·雅多認定，歐洲議會顯現“綠色浪潮，我們是主要角色”。



一些歐盟成員國政府領導人承認綠黨勢力不容小覷。法國總理愛德華·菲利普告訴媒體記者，選民釋放“與生態緊急狀態相關的信息”，“在歐洲各地，我們的市民，尤其是年輕人要求我們果斷行動”。



愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡在“推特”祝賀綠黨：“這是民眾的明確信息，他們想要我們付出更多，應對氣候變化，我們收到了。這需要在個人、社區和政府層面作許多改變。”



德國北萊茵——威斯特伐利亞州州長阿明·拉舍特說，綠黨所獲得票率為“政壇敲響警鐘”。