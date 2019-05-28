“脫歐”僵局助英國脫歐黨逆襲　執政黨慘敗

中評社北京5月28日電／截至27日凌晨發布的部分計票結果顯示，創建僅6周的“英國脫離歐盟黨”在歐洲議會選舉“英國站”獲得壓倒性勝利。自由民主黨的主張截然相反，支持英國留在歐洲聯盟，緊隨其後。



執政黨保守黨和最大反對黨工黨因選民不滿“脫歐”僵局而雙雙慘敗。選舉結果同時顯現英國民意進一步兩極化，“脫歐”和“留歐”兩派相比2016年“脫歐”公民投票時立場更趨強硬，而且力量基本持平。



【小黨逆襲】



英國因“脫歐”日期從3月29日延期至最遲10月31日而不得不繼續參與本屆歐洲議會選舉，從12個選區選出73名歐洲議會議員。英國廣播公司27日報道，10個選區計票結果已經發布，確定歸屬的64個議席中，英國脫歐黨收獲28席，自由民主黨斬獲15席。



脫歐黨得票率在9個選區保持領先，合計贏得大約三分之一選票。自民黨贏得大約20%選票，大部分源自支持“留歐”地區。



因不滿公投將近三年後英國仍沒有“脫歐”，選民以投票方式發洩對保守黨和工黨的怒火，導致這兩大傳統政黨所獲議席數分別僅為3個和10個，得票率分列第五和第三。



美聯社報道，脫歐黨有望憑借31%的得票率在新一屆歐洲議會贏得29個議席。“英國站”投票率僅為37%，遠低於歐盟50.9%的平均水平。



脫歐黨今年4月正式創建，唯一政策目標是英國盡快“脫歐”，即便以“無協議脫歐”方式。自民黨主張同樣明確，支持再次就“脫歐”舉行公投，以便逆轉“脫歐”進程。



脫歐黨領袖、獨立黨前任領導人奈傑爾·法拉奇在社交媒體“推特”歡呼：“英國政壇從來沒有哪個新政黨成立僅6周便占據全國選舉得票率榜首。”



一貫被視作邊緣人物的自民黨領袖文斯·凱布爾同樣得意，宣布：“我們已經自我證明是英國政壇最強大的‘留歐’力量。”



法新社報道，自民黨在英國首都倫敦伊斯靈頓區得票率居首，而英國議會下院中這一選區的代表是工黨領袖傑裡米·科爾賓。