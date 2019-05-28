美媒：府院僵持阻滯美國老舊基礎設施翻修

中評社北京5月28日電／美國《華盛頓郵報》26日報道，首都華盛頓的黨派爭鬥正讓翻修美國老舊基礎設施的努力陷入停滯。



美國土木工程師協會最新一份評估認定，美國基礎設施水平為“D＋”。這一協會2017年估算，為填補基礎設施建設資金缺口，需要在10年內追加2萬億美元。



然而，共和、民主兩黨正因資金來源問題陷入僵持。國會兩院民主黨領導人4月說，已就推動2萬億美元基礎設施投資計劃與總統唐納德·特朗普達成共識。這一金額比特朗普的萬億美元競選承諾多一倍。



包括特朗普在內，一些共和黨人隨後認定，這是民主黨設下的圈套，理由是民主黨人強調應由特朗普謀劃融資方案；而白宮一旦主張增稅，無異於給民主黨在下屆總統選舉中攻擊對手“給美國中產階層、普通民眾加稅”提供彈藥。



特朗普22日原定與民主黨高層在白宮再次磋商基礎設施計劃，但因為不滿國會民主黨人對他涉嫌妨礙司法的調查，中斷會晤，要求民主黨從“繼續調查”或“立法磋商”中二選一。



美國總統史學家道格拉斯·布林克利分析，白宮與國會民主黨人的僵持凸顯特朗普兌現競選承諾的難度。除了寬泛的基礎設施建設政策主張，共和黨政府尚未展現推行政策所需必要努力。



《華盛頓郵報》報道，民主黨方面正加緊推動對政府的監督審查，今年年內兩黨就基礎設施建設融資達成共識的“前景幾乎已死”。



報道說，一個可能的資金來源是加征燃油稅。然而，特朗普的多名共和黨盟友不支持這一設想，部分民主黨人認定提高燃油稅率會對低收入群體造成負面影響。



來源：新華網