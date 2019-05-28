俄羅斯推出垃圾處理改革措施

中評社北京5月28日電／今年開始，俄羅斯政府推出一系列垃圾處理改革措施。這一改革的核心內容是引入全新的城市生活垃圾管理體系，通過多種方式減少垃圾總量並提高垃圾回收的比例。同時，政府還將適度提高居民繳納的垃圾處理費用，新建垃圾回收處理廠，關閉一批危險的垃圾填埋場。



全俄輿論研究中心日前一次調查表明，俄羅斯民眾認為他們面臨的最大環境威脅來自於生活垃圾。記者注意到，在莫斯科、聖彼得堡等城市的超市裡，塑料包裝的商品不少。除了各類飲料、酸奶、甜點的塑料包裝，不少蔬菜、水果也用塑料盒包裝。市民去超市採購一趟，把這些塑料包裝都帶回了家。據俄羅斯聯邦自然管理監督局公布的數據顯示，俄羅斯平均每人每年產生約300公斤垃圾。



此前，填埋是俄羅斯最常見的垃圾處理方法。但垃圾填埋場嚴重飽和，無力處理過多垃圾已經成為很多城市面臨的難題。俄羅斯總統普京今年3月向俄聯邦議會發表年度國情咨文時強調，俄羅斯必須打造一個文明安全的垃圾處理、回收利用系統。他要求將俄羅斯的垃圾處理率從目前不足10%提升至60%。



新的城市生活垃圾管理體系涉及垃圾收集、運輸、處置的各環節。目前，俄羅斯各地陸續制訂了地域計劃，包括確定垃圾產生的來源、對垃圾進行分類等。到今年一季度末，全俄已有90%的地區實施了這一新的垃圾管理體系。



實施城市固體垃圾分類收集是垃圾處理改革的優先工作。俄羅斯自然資源和環境部建議將垃圾桶分為“幹”和“濕”兩類用於分別存放垃圾。預計到今年年底前，城市中將實現廚餘有機垃圾單獨處理。垃圾處理區域運營商還將設置專門容器，用於塑料瓶的單獨分類。



在垃圾管理體系中，垃圾處理區域運營商的作用十分重要。運營商與政府溝通垃圾處理方式和處理地點等，全權負責區域範圍內的垃圾處理。例如，聖彼得堡市政府選擇了一家名為“家庭垃圾機械化處理廠”的企業作為垃圾管理的區域運營商。政府為運營商制定了具體的任務指標，確保到2020年垃圾回收率達到38%。目前，這家公司已經在城市中安裝5.3萬個收納電池、燈泡等危險廢品的容器。



記者在莫斯科觀察到，目前城市公共區域已有個別地方出現了分類垃圾桶，黃色垃圾桶用於回收塑料廢品，綠色垃圾桶用於收集玻璃廢棄物。



來源：人民日報