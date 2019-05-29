中評關注：賴清德已做五大讓步　今將拍板？

面對初選賴清德已做出許多讓步。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨中執會29日將再度討論2020初選相關議案，蔡英文與賴清德在中執會前夕，28日下午約2點在台北市陽明山友人家中，進行初選以來的第二次見面，包括黨主席卓榮泰、黨五人小組都未在場。值得注意的是，賴在會晤蔡之後，一直到深夜，不僅發言人沒有透露任何會談訊息，賴臉書內容也沒有更新，迷漫一股不尋常的氣氛。



但觀察初選至今，賴已做出5大讓步，包括兩度接受延後初選、在有條件的情況下同意初選納入手機民調、提出“贏的方案”、對可能改變的遊戲規則不會採取法律行動等。



民進黨2020初選，相關辦法原在3月6日公告，根據公告4月17日經中執會通過公告提名候選人；但因當時蔡英文出訪南太平洋馬紹爾、吐瓦魯等，經過開會決議，公告協調延到4月12日，提名延後一周至4月24日，當時賴清德表示尊重。



後來，在協調截止前，4月10日民進黨召開中執會，通過“在不停止初選機制、不改變原有流程”原則下延長協調的時間，將“立委”與“總統”作業時間對調，5月22日之後再進行“總統”提名作業，當時賴清德回應雖不能認同，但會勇敢面對，仍接受初選二度延長的結果。



對於初選民調的方式，蔡英文陣營欲將手機納入民調，賴清德原本堅決反對，不過最後態度有軟化，說只要有辦法驗證科學研究準確性、公正性等，這樣的討論當然沒問題，並在初選事務性協商時，同意在時程不變下，將手機納入民調，雖然最後破局。



另外，在5月22日的中執會，賴清德突然現身民進黨部，提出贏的方案，第一，如果蔡英文贏國民黨高雄市長韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。由於出線低機率縮小，也可視為一種讓步。



面對5月29日將召開的中執會，外傳英派中執委欲透過表決改變遊戲規則，針對初選規則可能被改的情況下，賴清德一再重申反對，不過也提到不會採取法律行動，在中執會還沒開始前已先釋出善意。

