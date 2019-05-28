“章瑩穎案”將於6月初開庭

中評社北京5月28日電／2017年4月，章瑩穎前往美國伊利諾伊大學學習，同年6月9日在搭乘一輛黑色轎車後失聯。同年6月30日，嫌疑人克里斯騰森被捕，被指控涉嫌綁架和殺害章瑩穎，但其拒不認罪。幾經波折，案件將於今年6月3日開庭。



代理律師王志東告訴北京青年報記者，整個訴訟預計將持續兩個月，“為方便理解，我們把庭審分解為三個階段。”



王志東律師稱，第一階段，挑選陪審團。根據美國聯邦刑事司法程序，進入庭審階段後首先需要確定的是陪審團人選。目前，陪審團候選人名單已經縮減至400多人。這些候選人將在6月3日正式開庭後進行篩選，最終，這些候選人中將留下12名陪審團成員與6名預備陪審員。該階段預計將持續一至兩周。



他進一步指出，庭審的第二階段可概括為定罪階段。在開場陳詞之後，庭審進入質證環節。質證過程結束後，雙方律師進行總結陳詞。隨後，法官將告知陪審團本案適用的法律，以及作出判決的注意事項，由陪審團決定被告是否有罪。本案定罪階段預計持續兩周左右。



王志東律師告訴北青報記者，由於本案為綁架致人死亡罪，其刑罰僅有終身監禁或死刑兩種可能性。目前，本案的檢察官正在尋求死刑判決。與定罪階段類似，控辯雙方律師將就量刑問題再一次進行舉證質證，陪審團亦須就死刑判決達成一致意見。該階段預計將持續3周左右。



“章瑩穎家人已經到達美國，並將參與審判過程，並希望罪犯得到應有的最嚴厲的處罰。”王志東律師補充道。



來源：北京青年報