中評觀察：今年香會高度關注的三大議題

中評社北京5月29日電（記者 郭至君）今年的亞洲安全峰會即將在新加坡開幕，截至目前為止，已確定有28個國家的國防部長和軍隊高級軍官將參與今年的香格里拉對話會，中評社記者根據目前大會官方披露的日程內容來看，認為今年香會上各國主要關注的焦點問題有三個。



第一、印太戰略。在今年的香會上，中國國防部長和美國國防部代理防長都將就這一議題闡述自己國家的政策，且美國在特朗普上台之後弱化了前任總統所提的“亞太再平衡”戰略，轉而提出新的“印太戰略”， 且不管在軍事方面還是經濟方面均具有明顯的中國指向，中評社記者認為，今年中美最高級別防務官員在香會上的講話將格外受到關注，勢必會成為今年的討論焦點之一。



另外，除中美的態度外，印度和東盟的表態也值得關注。印度剛剛結束完大選，總理莫迪大勝連任，而去年他就曾是香格里拉對話會開幕主旨演講的嘉賓。印太戰略的提出無疑提升了印度在整個地區安全格局中的地位作用，但莫迪也曾在香會上表示，“印度並不認為印太是一種策略或專屬少數國家的俱樂部。我們絕不認為印太把矛頭對準任何國家。”一年過去，印度是借勢與美國一起更加積極主動的“東進”，還是延續自己獨立不結盟的傳統保持自己的相對獨立性和在中美之間的平衡性，值得關注。而東盟的發展一直受到“馬哈蒂爾主義”的影響，其關注重點是亞太地區。將範圍擴大到印太範圍，東盟是否有能力顧得過來，這是否符合東盟作為一個整體的地緣戰略利益，能為東盟帶來什麼好處，也值得注意。



第二、朝核議題。由於美朝領導人第二次會面未能達成共識，朝核問題目前處在一個難進難退的尷尬狀態，因此，今年關於這個話題的討論依然會受到高度關注。中評社記者注意到，在美國代理防長主旨演講結束後，各位與會嘉賓就將馬上共同探討半島安全下一步如何走（KOREAN SECURITY：THE NEXT STEPS），可見，今年香會的主辦方是十分重視這個議題的。另據悉，韓國國防部近日也表示，韓國國防部長鄭景鬥將在即將舉行的新加坡香格里拉對話會期間，出席美日韓國防部長會議，討論朝鮮核武和導彈等問題。



第三、南海問題。雖然南海問題在最近一年內有所降溫，但美國在南海的自由航行行動一直沒有停止。而每年選擇在東南亞代表性國家新加坡召開的香會，自然少不了針對南海問題相關的討論。中評社記者看到今年的議程安排中，仍然在下午進行的同步分論壇環節中有設置討論“海洋安全機制”（MECHANISMS FOR ENHANCING MARITIME SECURITY）的問題，想必今年的話題也仍然將集中於兩點：一是老生常談的“航行自由”問題；二是基於規則的海上安全秩序。



香格里拉對話會（The Shangri－La Dialogue）是由英國國際戰略研究所以及新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室攜手組織的年度論壇。2002年首辦，其後每年六月上旬前後在新加坡市中心的新加坡香格里拉大酒店召開，故得名“香格里拉對話會”。參與論壇的包括亞太地區28個國家的國防代表、軍方將領、政界人士等。論壇旨在加深亞太國家之間在安全防務領域的互信。