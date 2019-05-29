中評關注：柯一路批蔡不手軟　綠白沒戲了

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲面對2020毫不鬆口，但至少已看出柯文哲與蔡英文之間交集越來越少。除了2018選後的「蔡柯會」，柯以冷臉應對，蔡出席28日的“2019台北國際電腦展”柯也缺席，種種形式都看得出蔡英文這一年來的作為，恐讓柯文哲徹底失望，柯才會以“秦失其鹿，天下共逐之”形容蔡。柯、蔡漸行漸遠，綠白關係恐難進展。



柯文哲在今年2月後，接連在專訪節目、媒體訪問中，痛批民進黨新潮流“吃銅吃鐵”，什麼職位都要拿，形同禍國殃民。近期柯卻不再批判新潮流，反而瞄準蔡英文，批評其“親美抗中”的兩岸政策，數次與蔡隔空交鋒，蔡只要回應說法，柯就批評回去。



在兩岸議題稍止紛爭後，柯文哲28日受訪時又酸蔡英文“民調有4成就沒事了，正常‘國家’競選連任都很少輸掉，怎麼搞成這樣？”一語道破蔡近日網路聲量雖回升，但難以通過民意壓力測試的假象，柯打蔡毫不手軟。柯文哲在回應2020時，曾表達“檯面上這些人加油，最好不需要用到我，若這些人的表現能說服我，即使是他們來幹，也沒有比我們差，那何必要我們自己去？”但顯然蔡英文已不在柯文哲的觀察行列。



從柯文哲的個性來說，一個幹了17年台大醫院外科加護病房主任的人，勢必十分重視SOP，而在柯擔任台北市長以來，SOP也是柯十分強調的項目。但民進黨2020黨內初黨過程，英派中執委不惜提案更改313公告的黨內初選規則，也要讓蔡英文出線；就連黨主席卓榮泰都看不過反問“同樣的中執委313坐在這裡通過初選辦法，難道313是如同兒戲般通過公告嗎？”



或許在柯眼中，蔡違背民主程序、公告初選的SOP，恐被定調比新潮流更惡劣。



柯文哲與蔡英文除了言詞交鋒外，柯近日似乎也極力避免與蔡同台，2018台北市長選舉期間，“InnoVEX2018國際新創特展”開幕時，時任“行政院長”的賴清德出席開幕典禮，柯文哲、代表民進黨的姚文智都出席，柯、姚兩人相為對手互動雖冷，但至少還願意同台。但28日的“2019台北國際電腦展”，蔡英文上午10點出席致詞，柯卻僅派副市長鄧家基與會，並不出席與蔡同台。



觀察柯文哲28日上午的行程，是與台北市府官員召開“市政會議”，10點半結束後接受媒體訪問，但網路聲量不再像以前強勁的柯文哲，若與蔡英文同台，雙方稍有互動必定能搶盡媒體討論焦點，對柯的網路聲量有百利而無一害，況且市政會議真的不能挪日期嗎？恐怕是柯有意與蔡漸行漸遠，民進黨初選若是蔡勝出，綠白關係恐難有什麼合作關係。