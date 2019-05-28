陸客可否入府住？文總：計劃針對“國際朋友”

入府住一晚活動，蔡英文親自錄製宣傳影片。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）想在“總統府”住一晚嗎?府方與文總今天公布宣傳影片，蔡英文在片中親自英文導覽。至於中國大陸觀光客能否報名?文總副秘書長李厚慶則說，只要是“國際朋友”，都可以報名，但有遴選機制。



有關維安問題，“總統府”發言人林鶴明表示，提供住宿的不是主建物，本來就有盥洗設備，“旅客住起來也很安全”。目前規劃20組入選，一週一組。



李厚慶提及，文總到日本、印度推廣台灣活動，都受到非常熱烈的歡迎，許多觀光旅客對於台灣很好奇，也因此產生好感。根據2016全球最大旅外網站《InterNation》對全世界191國，14000名旅客進行調查，從生活品質、財務狀況、家庭生活等指標做綜合評量，台灣脫穎而出榮獲世界旅外人士心中最友善“國家”。因此他們企劃“來去‘總統府’住一晚”，希望外國朋友提案報名，透過他們提案徵選，讓他們體驗人民的“總統府”，感受台灣友善待客之道，“外交部”也會在各國網站播出這隻影片，預計在8月前會公布徵選辦法，希望透過這個活動讓世界“看見台灣”。



不過媒體詢問陸客可以報名嗎？李厚慶表示，這是針對“國際朋友”所做的企劃，但是會有評選機制，細節等之後公布，之後會有一些辦法機制，可以針對提案看他們適不適合這個活動。他表示，只要是“國際朋友”都可以報名，但會透過遴選機制來遴選。



李厚慶也說，“總統府”主體是辦公，可能是在旁邊次級建築，找尋空間當成住宿的地方，這要不是價格、星級，而是可以看到台灣的特色，也會有文創團隊融合與台灣文化有關的設計，可以充分感受台灣人情味。