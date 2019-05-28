國民黨五人小組徵詢　張亞中表態會參選到底　

國民黨副主席曾永權（左）與孫文學校總校長張亞中（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020“總統”初選作業啟動，黨中央五人徵詢小組今天和孫文學校總校長張亞中會面。張亞中在會中提出五點，除了他對國民黨的憂慮外，也包括他正在籌措經費新台幣500萬元，且會參選到底，另外，建議國政願景說明會能增加媒體及公民團體的提問，場次也能增加至五場，讓社會大眾能夠充分感受到國民黨的用心與國民黨執政後國家會有哪些具體的改變。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



特別辦法也明定，進入此機制內的競爭者需繳交選務作業費新台幣500萬元，用於三場的國政願景電視發表會以及施作民調的費用。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政，繼上週和前台北縣長周錫瑋見面之後，今天前往孫文學校與張亞中會面。其他包括前主席朱立倫、鴻海董事長郭台銘、前“立法院長”王金平及高雄市長韓國瑜，都正在聯繫中，會在6月上旬完成聽取6位參選人的徵詢步驟。