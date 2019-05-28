中國馬術隊歷史性獲奧運團體賽資格

華天以童話般的勝利來形容獲得奧運團體比賽資格。新華社 中評社北京5月28日電／北京時間昨天凌晨，中國馬術三項賽隊在法國索米爾舉行的東京奧運會資格賽中發揮出色，以總罰分135.4分獲得團體第2，歷史上首次獲得奧運會團體比賽資格。此前，中國隊僅在2008北京奧運會上以東道主身份參加了障礙賽團體賽，那一年參加舞步比賽的只有劉麗娜，參加三項賽的則只有華天。



中國隊由華天、孫華東、包英鳳和梁銳基組成，按照規則，每隊成績最好的3名選手的成績計入總成績，成績最好的兩支亞洲隊獲奧運參賽資格。基於包英鳳在前一天的越野賽中從馬背上跌落從而被取消成績，中國隊在最後一天場地障礙賽中只能以3名選手出戰。



儘管遭遇減員，但中國隊運氣不俗，在驗馬環節馬匹均順利過關。華天當天最後一個出場，他和坐騎從容不迫，最終以77秒完賽，4個障礙罰分，三日比賽總分36.4分，在所有奧運資格賽騎手中排名第一，在本場所有騎手中排名第二。這樣，中國隊總分排在日本隊之後獲得第二。由於日本隊以東道主身份自動參賽，中國隊和排在其後的泰國隊獲奧運會資格。為中國馬術三項隊立下頭功的華天認為，“這是一個童話般的勝利，18個月前，談起東京奧運會的前景時，我覺得我們準備有些不足，起步也有些晚。但過去一年，所有隊友表現得相當出色，我們的成就令人無法想象。”



來源：廣州日報