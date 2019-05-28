人民幣對美元匯率中間價下調49個基點

中評社香港5月28日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，28日人民幣對美元匯率中間價報6.8973，較前一交易日下調49個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2019年5月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8973元，1歐元對人民幣7.7189元，100日元對人民幣6.2955元，1港元對人民幣0.87879元，1英鎊對人民幣8.7446元，1澳大利亞元對人民幣4.7727元，1新西蘭元對人民幣4.5143元，1新加坡元對人民幣5.0147元，1瑞士法郎對人民幣6.8691元，1加拿大元對人民幣5.1320元，人民幣1元對0.60693馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.3322俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0919南非蘭特，人民幣1元對171.73韓元，人民幣1元對0.53259阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54375沙特裡亞爾，人民幣1元對42.1920匈牙利福林，人民幣1元對0.55574波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9672丹麥克朗，人民幣1元對1.3890瑞典克朗，人民幣1元對1.2621挪威克朗，人民幣1元對0.87963土耳其裡拉，人民幣1元對2.7628墨西哥比索，人民幣1元對4.6137泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8924。