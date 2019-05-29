嚴永添：中國菌草技術 助力非洲脫貧

中國駐南非大使林松添（右一）在視察南非菌草項目 中評社北京5月29日電（作者 嚴永添）不久前在與原中國政府非洲事務特別代表劉貴今大使閒聊時，他對兩個在非洲的林姓福建人讚不絕口，讓我印象深刻。一個是林大使--中國駐南非大使林松添，他長期從事對非工作，是中非友誼的傑出使者，我當然瞭解；一個是人稱“林草”的菌草技術發明者林占熺研究員，但我對他的事蹟竟一無所知。回到家後，我趕緊百度知網，才得知林研究員及其菌草技術大名鼎鼎，若以“菌草”為主題詞，在《知網》共能查到541篇文章，若以“菌草技術”為主題詞，則能查到96篇論文。



原來是我孤陋寡聞。當年，習近平在福建任省長期間，就大力推廣過這項惠民技術，不僅在國內，也向國外推廣。如2000年5月時任省長的習近平就與巴布亞新幾內亞東高地省拉法納瑪省長簽署了《福建省援助東高地省發展菌草、旱稻生產技術項目協議書》。自2000年中國在巴新東高地省魯法區建立菌草技術示範基地以來，已在當地發揮了很好的脫貧示範作用，讓很多當地人受惠。為了紀念中國的無私援助，巴新原國防部長甚至把剛誕生的女兒取名“菌草”（JUNCAO），並在報紙上公佈。這個援助巴新項目至今仍在發揮積極作用，去年習主席在巴新訪問期間還專門提起了這件事，給中巴關係發展和民間友誼留下了一段佳話。



今年4月18日聯合國經社事務部與中國常駐聯合國代表團還在聯合國紐約總部舉辦了一場高級別會議，與會各方對中國的菌草技術在“一帶一路”倡議國家的推廣，對促進落實聯合國2030年可持續發展議程所能發揮的實質性作用進行廣泛探討。與此同時，菌草技術圖片展也於上個月在紐約聯合國總部展出，73屆聯大主席埃斯皮諾薩也出席。埃斯皮諾薩充分肯定了菌草技術在幫助窮人脫貧方面發揮的重要作用，特別是幫助了那些最有可能被遺忘的人，包括農民、婦女、兒童和殘疾人的就業和生活改善。他認為中國在盡力幫助消除貧困，為發展綠色經濟，清潔能源和保護物種多樣性樹立了好榜樣。中國給世界貢獻了一個可持續、易操作的脫貧方案。

