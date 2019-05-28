小英之友會蒐集電話為初選民調？蔡辦否認

針對傳言小英之友會，透過蒐集手機、家用電話號碼做民調使用，蔡英文初選辦公室發言人阮昭雄否認。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄今天表示，有媒體朋友轉達，有特定人士持一份小英之友會活動錄音，並以錄音中有宣導組織經營方式，包括留存支持者行動電話、市內電話以作為通聯、發布簡訊聯繫內容等，造謠相關活動是蔡方面規劃作為手機民調使用。他表示，這是有計劃的抹黑，相信對選舉民調作業有起碼了解的媒體朋友，不會不明究理的上當。



阮昭雄說，近來網路不斷有謠言指出小英之友會蒐集支持者電話，並以此作為民調作業的“手機資料庫”，企圖干擾初選民調。過去幾天更有媒體朋友發現，有特定人士持一份小英之友會內部活動錄音，稱有輔選幹部意圖做類似的手機民調準備，多方向媒體爆料。所幸這種謠言實在太蹩腳，很快就讓對民調作業有概念的媒體識破。



阮昭雄表示，對民調有點常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，而不是另為建置的號碼資料庫。阮昭雄也反問，難道有人打選戰不建立組織？不跟支持者建立聯絡管道？這些指控真的是悖離常識與事實。民進黨中央黨部執行手機民調多年，放話的人實在不用對黨中央的執行能力缺乏信心，更不應該造這種謠。



阮昭雄表示，面對任何選舉，除了文宣空戰，也需要組織陸戰，民主時代的每位候選人，無不力求確實掌握組織通路，無論是電話、手機、Line群組、後援會都是重要的互相聯絡方式，同時，支持者也會希望能夠了解最新、最快的候選人訊息。這是標準的組織工作ABC，也是common sense，跟手機民調無關。