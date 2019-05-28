法網：男單熱門悉數晉級　小威獲800勝

中評社北京5月28日電／兩大奪冠熱門焦科維奇與納達爾在27日進行的法網男單首輪比賽中直落三盤戰勝各自對手，順利躋身第二輪。37歲的小威廉姆斯戰滿三盤，逆轉擊敗俄羅斯姑娘季亞琴科，收獲生涯第800場正賽勝利。中國“金花”張帥僅用時52分鐘，便輕鬆淘汰美國選手列普琴科。



新華社巴黎5月27日報道，頭號種子焦科維奇在與波蘭人胡爾卡茲的比賽中一發得分率高達81%，二發得分率也遠勝於對手，全場打出27記制勝分。6:4、6:2、6:2，焦科維奇拿到連續第22場大滿貫勝利，第二輪將面對瑞士的拉克索寧。15次問鼎大滿貫單打冠軍的焦科維奇本屆法網將力爭同時將四大滿貫賽事冠軍獎杯攬於一身。



焦科維奇表示，目前情況是自己有機會再次書寫網球運動的歷史，顯然他對本次比賽期待很高。



塞爾維亞人的最大競爭對手無疑是衝擊法網第12冠的納達爾。“紅土之王”首輪贏得也很輕鬆，以6:2、6:1、6:3完勝德國資格賽選手漢夫曼。



“這是第一輪比賽，我在很多方面做得不錯，失誤不多，整場打得很扎實。”納達爾說，“今天整體感覺很好，能夠橫掃晉級，這是主要的。”



四號種子、去年亞軍蒂姆第三盤“搶七”一度0:4落後，但他奮起直追，不僅贏下了“搶七”，還趁勢將第四盤勝利收入囊中，最終以6:4、4:6、7:6（5）、6:2淘汰美國選手保羅。



近期狀態不錯的12號種子梅德韋傑夫止住前進步伐。面對東道主選手埃貝爾，他以6:4、6:4連勝兩盤，但埃貝爾在主場觀眾助威聲中，以6:3、6:2、7:5上演大逆轉。20號種子、加拿大新星沙波瓦洛夫同樣出局，以6:7（1）、3:6、4:6不敵德國選手施特魯夫。

