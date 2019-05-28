動用軍系勢力挺郭？郝龍斌：完全是陰謀放話

國民黨副主席郝龍斌接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨“總統”初選啟動徵詢作業，但五人提名小組成員之一的國民黨副主席郝龍斌近日遭影射動用軍系勢力“挺郭黑韓”。郝龍斌今天對此受訪表示，這完全是個陰謀也是個放話，他昨天也特地跟韓直接溝通，韓也相信這是陰謀放話，放話人就是想破壞國民黨初選的公正性。



國民黨內近日傳出，有黃復興黨員私下不滿黨中央提名5人小組成員，有人表面上維持公正，但卻私下動員軍系挺郭董，引發黃復興黨員不滿，認為有失公正。



目前國民黨中央提名5人小組成員，包含副主席郝龍斌、祕書長兼副主席曾永權、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華及考紀會主委魏平政。其中，郝龍斌擁有軍系背景，遭外界認為這名“大咖”正是指他。



5人小組今天到孫文學校和要爭取提名的總校長張亞中會面，郝龍斌會後接受媒體訪問，針對遭影射一事表示，這完全是一個陰謀也是個放話，他昨天特地跟韓國瑜直接溝通，韓也相信這是陰謀放話。



郝龍斌說，這樣的放話傷害的是國民黨，也傷害韓國瑜，更傷害國民黨未來初選公正性，而這樣的作為要想想是誰獲利，從這角度看就知道誰陰謀放話，國民黨現在最著要是建立公信力，這樣是要破壞我們公信力。



郝龍斌昨天也對此以“真正讓民進黨及柯文哲漁翁得利的是，是各種挑撥離間的陰謀論！”為題，主動發表了一則澄清聲明。