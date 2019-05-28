韓國瑜：若公文外流　相關人員須負法律責任

中評社台北5月28日電／辦公室遭入侵的高雄市長韓國瑜今天表示，已要求局處首長嚴格注意，公文絕不能外流，如果是極機密文件外流，相關人員須負法律責任。



前高雄市長陳菊隨行吳姓攝影官涉嫌持鑰匙入侵韓國瑜辦公室，台灣高雄地方檢察署以吳姓男子涉嫌竊盜罪偵辦，市長辦公室也已更換鑰匙，吳姓男子遭記一大過2小過調職後，今年4月底離職。



“行政院副院長”陳其邁稍早說，不知韓國瑜指涉為何，但拚市政是最重要的事，假如有任何政治攻防，都應要有證據。



中央社報道，韓國瑜上午於高雄市議會受訪表示，一個月內半夜潛進辦公室5次，他質疑動機。陳其邁可主動要求“法務部”嚴格偵辦，但不宜太多政治聯想。



他說，已很長一段時間質疑開會後資料常外流等情形，甚至計劃不停流出去“被黑、被打”。



中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜表示，她認為確有“滅韓小組”，希望高雄市政府趕快因應處置，韓國瑜還在愛與包容根本無法解決問題。



不過，民主進步黨籍高雄市議員林智鴻說，韓國瑜想轉移桃色風波等事件焦點，用似是而非言論轉移社會目光，把這件事當“政治提款機”，心態可議。



民進黨籍高雄市議員陳致中表示，警方已說明是竊盜案、沒裝竊聽器，希望韓國瑜不要誤導社會大眾。



韓國瑜說，這件事已非關市長而已，希望大家共同面對，不太能同意議員的指責。