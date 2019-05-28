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傳阿里巴巴擬在香港二次上市 募資二百億美元
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2019-05-28 16:01:09
中評社香港5月28日電／根據今天的報道，中國電商龍頭阿里巴巴集團考慮透過在香港二次上市，籌資200億美元。
中央社報道，外媒引述不具名消息人士的話報道，在美國上市的阿里巴巴計劃最快將於2019年下半年，在香港提交上市申請。
阿里巴巴在香港二次上市，目的在於增加新的融資管道；阿里巴巴2014年在紐約掛牌上市，以250億美元的規模創下全球IPO募資紀錄。
阿里巴巴發言人不願置評，表示公司拒絕回應“市場謠言”。
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