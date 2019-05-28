日男子狂刺19人致二死　死者之一任職外務省

中評社香港5月28日電／日本時間28日上午7點40分前後，一名男子在神奈川縣川崎市多摩區登戶新町公園附近的路上接連用刀刺傷等候私立CARITAS小學校車的學生等。據神奈川縣警方和收治傷員的醫院稱，17名兒童和2名成人合計19人被刺，其中1名小學六年級女生（11歲）和男子小山智史（39歲）死亡，小山智史是外務省職員，可能是死亡女生的家長。



此外還有小學一年級等2名女童和1名40多歲女性重傷。行兇男子50多歲，刺傷自己頸部附近後被警方制伏，已確認死亡。警方作為殺人案展開調查，正加緊通過隨身物品等鎖定該男子身份。



共同社據警方介紹，巴士司機看到上述男子雙手持刀緩慢靠近，接連刺向等校車的學生等。據悉，隨後該男子向登戶站方向走去，刺傷了自己頸部。此人剃光頭、戴眼鏡，身穿黑色襯衫和褲子。現場找到好像菜刀的2把刀具。



據目擊的男性稱，持刀男子大喊“殺了你們”，孩子們隨後紛紛倒地，現場響起孩子們的驚叫和“好可怕”的叫聲。家住附近的一名女性表示在家中聽到尖叫聲。大約10人倒地，還有頸部流血的兒童。據悉還聽到有學生呼喊“爸爸、媽媽，怎麼辦”。



據市消防局和收治醫院介紹，被刺者受傷部位集中在頭部、肩部等上半身。一名重傷女童的胸部有刺傷。案發現場距離JR南武線和小田急線的登戶站西北約250米，公寓等集中。



被刺者被送往川崎市的日本醫科大學武藏小杉醫院、聖瑪麗安娜醫科大學醫院、新百合丘綜合醫院和市立多摩醫院。



CARITAS小學由學校法人CARITAS學園運營，基於基督教進行教學，還並設幼兒園以及初高中。



文部科學相柴山昌彥28日在記者會上表示：“將加緊收集案件有關信息，希望進一步確保學校和上下學路線的安全。”首相安倍晉三28日對柴山及國家公安委員長山本順三下達指示，要求確保所有中小學上下學時的安全並迅速查明整個案件。