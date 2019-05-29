周勇：中國媒體的信息傳播需要思想支撐

中國人民大學新聞學院黨委書記、副院長周勇 中評社北京5月29日電（記者 徐夢溪）中國人民大學新聞學院黨委書記、副院長周勇日前出席“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇時指出，中國媒體的信息傳播需要思想的支撐，需要中國智庫不斷提出創新思想，讓我們的媒體在國際輿論場上有更多思想武器，進而牢牢鎖定輿論議程。



周勇表示，智庫和媒體之間如何建立良性的互動關係，還有很大的提升空間。從媒體傳播的角度來看，過去20年來，我們的對外傳播從力量和布局上已經取得了巨大進步，但是國際輿論場上西強東弱的格局並沒有從根本上改變。西方輿論界思想概念頂層設計為輿論戰提供了非常重要的武器。中國媒體的信息傳播需要思想的支撐，需要中國智庫不斷提出創新思想，讓我們的媒體在國際輿論場上有更多思想武器，進而牢牢鎖定輿論議程。



另外，中國智庫的戰略傳播需要一批高素質的傳播者，他們應是具有全媒體傳播能力，能夠理解智庫的政策研究、戰略研究思想的傳播者，並且能夠進行跨文化的交流與傳播。人大新聞學院開設了“一帶一路”全英文碩士班和國際新聞碩士人才培養項目，另外，新聞學院還啟動了針對“一帶一路”沿線國家的國別研究，以更好地理解對象國的經濟、政治和文化，扎實推進高素質傳播人才培養戰略。



論壇由中國人民大學國家發展與戰略研究院主辦、人大新聞學院協辦，邀請到來自中國社會科學院、國務院參事室、軍事科學院、清華大學、中央黨校報刊社、中國日報社、光明日報社、中國網等智庫、學界、媒體專家學者，就中國智庫如何提升思想創新能力和全媒體時代智庫如何做好戰略傳播進行深入研討。

