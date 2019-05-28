中國女子韓國整容後成植物人　法院判賠630萬

中評社北京5月28日電／2016年，來自中國天津的29歲女子在韓國首爾做完整容手術後，因腦部受損成為植物人。事後，其家屬將醫院告上法庭。經歷3年多等待後，案件有了新進展。



據韓聯社28日報道，韓國法院近日對上述醫療糾紛案作出判決，認定院方存在過失，需承擔70%的責任，向女當事人及其家屬賠償10.8億韓元（約合人民幣630萬元）。



2016年1月7日，女事主在首爾某醫院接受雙鄂手術。手術開始後一小時，就在醫生對切開部位進行縫合時，女子突然出現呼吸困難的症狀。



醫生隨即對女子實施心肺復甦搶救，但未見好轉。40多分鐘後，他們撥打急救電話，將女子送往附近醫院。



不幸的是，第二天，女子被診斷為腦部受損，成為植物人。一個月後，她被送回中國，家屬將院方告訴法庭。



韓聯社說，女當事人接受的雙鄂手術，是整容手術的一種，用於矯正顎骨，可以把臉型雕琢成“V”字線條，但風險也很高，發生過多起死亡事故。手術過程需要多次注射麻醉劑丙泊酚。



女事主的家屬認為，院方未能及時注意到患者的呼吸困難，存在過失；而醫院方面辯稱，女事主患有酒精性心肌病，就在手術前還喝過酒。



最後，韓國法院作出判決，認定醫院在急救措施方面存在不當，需承擔70%的責任，向女當事人及其家屬賠償10.8億韓元，包含醫療費用、交通費、收入損失以及精神補償等。



來源：海外網