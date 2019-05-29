楊英傑：智庫傳播要找到與國際社會的契合點

中央黨校報社副社長楊英傑 中評社北京5月29日電（記者 徐夢溪）中央黨校報社副社長楊英傑日前出席“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇時指出，我們智庫在傳播過程中，要找到與國際社會的契合點和共同點。我們要深入研究、認真總結，到底要發出什麼聲音，怎麼樣發聲。



楊英傑指出，當前的中美貿易衝突，需要我們從戰略和戰術層面進行思考。總書記講，“風吹浪打，大海仍然在那裡”，如果大家的站位是中國五千年的文明史，中華民族經歷了坎坷而又光明的發展道路，很多大風大浪我們都安然度過。從戰略上講，若干年後再回頭看中美貿易衝突，可能對中華民族偉大復興而言只是一個小坎。但是，在戰術層面，我們怎麼看、怎麼應對？智庫應該如何發聲、如何建言獻策？這些需要我們的智庫專家認真思考。



楊英傑表示，我們的學者、智庫和媒體不要被別人牽著鼻子走，要有自己的思想創新。智庫戰略傳播方面，為什麼我們提出的一些概念在國際上得不到有力的回應和認可呢？中華文明、儒家思想幾千年來有極強的包容性，我們甚至對侵略過我們的國家以德報怨，為什麼有的國家對我們始終存有敵對和恐懼？這背後不僅是因為利益和物質原因還包括文化、意識形態和宗教信仰等問題。所以我們智庫在傳播過程中，要找到與國際社會的契合點和共同點。我們要深入研究、認真總結，到底要發出什麼聲音，怎麼樣發聲。



論壇由中國人民大學國家發展與戰略研究院主辦、人大新聞學院協辦，邀請到來自中國社會科學院、國務院參事室、軍事科學院、清華大學、中央黨校報刊社、中國日報社、光明日報社、中國網等智庫、學界、媒體專家學者，就中國智庫如何提升思想創新能力和全媒體時代智庫如何做好戰略傳播進行深入研討。

