文創產品也要講好故事

中評社北京5月28日電／“何以為尊，我有中國！穿就要穿出文藝範兒和愛國情懷……”近日，一位買家在陝西歷史博物館藝術品商店淘寶店花99元選購了一件金文燙金T恤，並給出了上述評價。這件T恤上印有如絲帶飄動的“中國”二字，其造型來源於中國首批禁止出國（境）展覽文物、1963年出土於陝西寶雞的西周青銅祭器——何尊上的銘文，這也是“中國”一詞最早的實物例證。



讓文物“開口說話”，讓優秀傳統文化靈活地融入當代人的日常生活，離不開時尚而又富含文化基因的文創產品。近年來，陝西多家博物館攜手文創企業，正在讓文物及其背後的文化意蘊以年輕姿態“活”在當下。



特別展廳扮靚博物館



西安碑林博物館是陝西創建最早的博物館，以收藏、陳列和研究歷代碑刻、墓志及石刻為主，擁有《開成石經》《大秦景教流傳中國碑》《玄秘塔碑》《大唐三藏聖教序碑》《多寶塔碑》等一大批書法石刻，在今年“五一”小長假期間共接待遊客2.2萬人次。其中，開業才一個多月的碑林文創旗艦店，作為碑林博物館的最後一個展廳，讓不會移動的石碑“動”了起來，有效吸引了大量遊客。



“過去遊客在碑林博物館能買的旅遊商品主要是拓片、佛造像複製品。從去年開始，我們和陝西華夏文化創意有限責任公司（以下簡稱‘華夏文創’）合作，改變了經營模式，我們提供資源、創意源和場地，對方提供資金並設計、生產和銷售產品。”西安碑林博物館副館長張雲表示，合作開發的具有碑林歷史文化特色的文創產品受到眾多參觀者的青睞。



其實，早在2017年5月，陝西歷史博物館就聯合華夏文創共同打造出陝西第一家新型網紅博物館商店，開發了一系列備受關注的文創產品。時隔一年，雙方再次合作使“最美博物館網紅餐廳”陝西歷史博物館歷時餐廳落地，為遊客提供了文化氛圍濃鬱的休憩之處。



除實體文創商店、展廳外，博物館還紛紛開設線上文創展廳或銷售平台，如陝西歷史博物館已開通了天貓、京東、微信、微博等8個網上平台。2018年，該館文創產品線上線下銷售總額達到1650萬元，而陝西秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物館的文創產品年銷售額也均超過1000萬元。