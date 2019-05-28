記阿富汗國家寶藏展：凝聚共同的歷史記憶

外國遊客在欣賞帶有中國元素的阿富汗佩飾。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月28日電／乘著亞洲文明對話大會的東風，阿富汗國家寶藏展亮相清華大學藝術博物館。從安息銀幣到羅馬金幣，從精美絕倫的步搖金冠到栩栩如生的象牙浮雕……231件（套）阿富汗珍寶巧奪天工，散發迷人光輝，勾勒出古阿富汗跨越5000年的歷史，訴說著多種文化傳統和藝術形式互融交匯的故事，向參觀者展現了阿富汗作為“東西方文明的十字路口”的獨特歷史價值。



“器服物佩好無疆——東西文明交匯的阿富汗國家寶藏”，這一主題來源於中國古代典籍《穆天子傳》，書中記載了周穆王曾到西方巡游，見到許多西方的奇珍異寶，以“器服物佩好無疆”來形容各種器具、服飾和物件的精美。



展廳入口處，模仿阿富汗國家博物館入口建築造型的拱門上寫著兩行英文：“文化在，則國家存。”



文化凝聚共同的歷史記憶，而這批阿富汗珍寶正傳誦著東西方文明交流互鑒的美好故事。



“本次展覽提供了多處文明交匯融合的證據，其中中國元素是本次展覽的一大亮點。”展覽總策劃、清華大學藝術博物館常務副館長杜鵬飛對記者表示。策展人談晟廣舉了2000年前古阿富汗靴扣的例子：靴扣背面的布紋來自始於中國戰國時期的工藝，而靴扣上的圖案，通過發髻可以看出是典型的中國人。



“這批珍貴阿富汗文物鮮活地展示了阿富汗與中國之間數千年前的文化交流。”阿富汗國家博物館文物研究員穆罕默德·賽義德·沙發齊說，沿著古絲綢之路的貿易路線，古代中國商人將貨物從中國運往阿富汗，阿富汗出土的文物也證明了中華文化的影響力。



除了琳琅滿目的異域珍寶，展廳的出口處還陳列著10個大箱子，每個箱子上都貼滿了通關認證標識。正是這些箱子，載著這批珍寶“跑”遍了法國、意大利、荷蘭、美國、加拿大、德國、英國、澳大利亞、日本和韓國等國的20多座博物館。這些箱子的展出，讓參觀者感受到這些歷經千年的珍寶如今像旅行者一樣穿越大洲大洋。日本遊客武央對記者說：“大箱子上貼滿了通關認證，讓我對這些展品在世界各地‘旅行’的經歷產生了興趣。我希望不同的文明也能像這些文物一樣，到世界各地‘旅行’，彼此碰撞出新的火花。”



文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富，這樣的理念在參觀者中引起共鳴。來觀展的英國學生西奧·克勞奇對記者說：“展覽讓人動容。亞洲創造了璀璨的文明成果，並通過對話交流讓文明薪火相傳。”武央對展覽中不同時期的阿富汗文化遺產體現的文明交融印象深刻：“文明沒有高低之分，文明對話是激發文明進步的源頭活水，是超越文明衝突、打破文明隔閡的力量。”



“文明的高度以文物來展現。”杜鵬飛認為，古代阿富汗的開放和包容對當今世界仍有啟發，這與亞洲文明對話大會的理念相契合。在阿富汗國家博物館館長秘書賈邁勒丁·帕爾扎伊看來，亞洲文明對話大會為包括阿富汗在內的與會國家提供了寶貴的文明交流機遇，增進了對彼此社會、經濟發展情況的了解，有助於世界的和平與穩定。



2017年3月，這批來自阿富汗國家博物館的珍寶首次亮相中國，最早在故宮博物院展出，之後在中國的敦煌、成都、鄭州、深圳、長沙等地博物館展出。在清華大學的展覽已是第七站，將持續至6月23日。



來源：人民網－人民日報