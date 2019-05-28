佳士得撤拍任伯年200萬估值畫作　傳遭損毀

（圖片來源：北京青年報） 中評社北京5月28日電／原定於在本周二（5月28日）的佳士得春拍“中國近現代書畫”專場上拍賣的1393號拍品——任伯年花鳥四屏的第一幅《澹黃楊柳帶栖鴉》，如今已被佳士得撤下。個中原因，有說法是被參觀預展的一位小孩子撕毀了下半截。



據悉，目前佳士得正在與保險方協商，追究及賠償問題仍未有定案。



《澹黃楊柳帶栖鴉》創作於1899年，原估價150萬－250萬元港幣（約131萬－219萬元人民幣）。其作者任伯年，即任頤，是我國清末著名畫家，第一代海派書畫的重要人物、“海派四傑”之一，其畫作對近代花鳥畫產生了巨大影響。



任伯年作品在他在世時即廣為流傳，解放前畫店、地攤多有出售。解放後則多由國家收購，歸各地博物館收藏。1980年代後民間收藏部分流入香港、台灣等地，尤以香港為最多。香港的蘇富比和佳士得兩大拍賣行從1986年開始每年都拍賣任伯年畫作。1986年5月第一次由蘇富比拍賣的《人物册》就達到16萬港元的高價，位列最高層次，以後有所降低，但保持在5萬－10萬港元。1988年達到70多萬港元，1991年價格又有重大突進，一幅《鐘馗》立軸達93萬港元。



無獨有偶，去年五月，由“法國五月”主辦、香港大會堂舉行的《尼斯派：從波普藝術到偶發藝術》展中，一件克萊因藍遭孩童誤闖破壞，引起公眾廣泛討論。



還有2015年8月，一位12歲的台灣男孩在《真相達文西特展》中，疑似不小心踢到展櫃跌倒。在維持平衡的過程中，他把距今三百年、價值超過五千萬台幣（約合1000萬人民幣）的保羅·波爾波拉的真跡畫作《花》弄出了一個拳頭大的破洞。後來，這幅作品被修復師修復，小男孩也沒有為意外負責。



記者追訪



拍賣作品受損如何理賠



熊孩子撕破估值200萬的畫作，保險公司是否會賠償？熊孩子的家長是否會被追究責任？對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍接受北京青年報記者採訪時表示，這需要看佳士得拍賣行與保險公司簽訂的保險合同是怎樣規定的。一般的情況是保險公司給予賠償，然後向施害的孩子監護人索賠。監護人沒有足夠的財力承擔損失，由保險公司承擔損失。



來源：北京青年報