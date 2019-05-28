《任正非傳》開講　講述催人奮進的創業故事

中評社北京5月28日電／從5月26日起，中央廣播電視總台央廣娛樂廣播《紀實春秋》欄目將長篇聯播知名財經作家孫力科力作——《任正非傳》，為聽眾講述任正非跌宕起伏的傳奇人生，以及催人奮進的創業故事。



任正非的生平履歷顯示，他早年投身軍營，卻未上前線殺敵，做的是基建工程兵；改革開放後，軍隊改制，他轉業於國企，卻給所在企業造成巨額虧損，最終被除名。時年43歲的他，失業、離婚、負債200萬元，沒有資本、沒有人脈、沒有技術、沒有市場經驗，帶著僅有的2萬餘元錢，在破舊的倉庫裡成立了華為。



然而30年後，當人們提起華為時，它已經是躋身世界五百強之列，年營業額逾800億美元的超級企業。這期間的艱辛與磨難、絕望與堅持、戰鬥與拼殺，唯有任正非能切身體悟。



《任正非傳》作者孫力科，跟蹤研究華為近十年，多次深入採訪任正非，五年來，調閱華為近百萬字的絕密資料，走訪華為發展歷史上各個階段的關鍵人物，口錄、整理、創作而成了這本書。本書以時代巨變背景下的任正非的命運和意志為切入點，客觀理性講述，逐層分析，細節完備，內容翔實，是了解任正非、學習任正非不可不讀之作。



每日首播：早上7時到8時；重播：晚上21時到22時。



來源：北京青年報