李進勇人事案過關　藍軍：不只遺憾是憤怒

“立法院”今天處理“中選會主委”被提名人李進勇人事案，民進黨“立委”以優勢人數通過該案。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月28日電（記者 洪德諭）“立法院”28日召開院會處理“中選會主委”被提名人李進勇的人事同意權案。歷時9個多小時的角力，民進黨靠著人數絕對優勢以65張同意票通過。對於結果，國民黨痛批，不只遺憾是憤怒，這結果代表台灣民主歸零、是台灣民主的忌日，呼籲明年用選票來教訓民進黨。



“立法院”共113席，目前民進黨有68席，國民黨34席，時代力量5席，親民黨3席，無黨團結聯盟1席，無黨籍2席。



對於今天的投票結果，國民黨“立院”總召江啟臣表示，今天人事同意權如此通過，蔡英文黨內初選就會怎樣做倒賴清德，黨內的初選可以改，明年大選沒有什麼不能改。



江啟臣強調，對於民進黨以各種理由干預投票踐踏民主、“國會”，這樣的結果不只是遺憾是憤怒，代表台灣民主歸零也是台灣民主的忌日，呼籲民眾要為民主力守到底，明年選舉用選票教訓民進黨。



國民黨“立委”吳志揚說，今天國民黨團成員非常努力捍衛台灣的民主，為了通過人事案，民進黨先是昨天進入議場並反鎖，今天投票則是要搜身並要求投入指定票匭，且在眾目睽睽下還要摸一下才能把票放進去，民進黨接下來還打算以什麼奧步掌握選舉？



吳志揚也呼籲，疼惜台灣民主的人應持續關注此議題，今天已有“中選會”委員張淑中請辭，呼籲其他有骨氣的委員也能更進。



前“中選會主委”陳英鈐去年12月因九合一選務大亂請辭獲准，“行政院”提名敗選的民進黨籍前雲林縣長李進勇出任“中選會主委”，儘管他退黨自清，國民黨仍質疑其未來的公正性，進行杯葛。



28日的院會，藍、綠“立委”數度發生爭執，先是7點議場門一開，藍、綠“立委”搶佔主席台發生推擠，當議事準備開始時，綠委欲把藍委移開主席台，再度發生衝突。再者，“立法院長”蘇嘉全宣布投票後，則發生藍委破壞票匭的情況。下午開票前，國民黨強行要投入民進黨所保護的票匭，計票時則朝主席台的蘇嘉全、計票台扔擲水球。



從早上7點議場門一開到下午4點多蘇嘉全宣布人事案通過，宣布散會，總計歷時9個多小時。