韓市長室遭入侵　黃暐瀚提三大疑點

黃暐瀚表示，吳建鴻闖入事件，非常不尋常。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北5月28日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室驚傳遭民進黨籍前市長陳菊任內的攝影官吳建鴻闖入，有如美國“水門事件”翻版。不過，警方只查到他拿走紅包袋、文具等物品，依竊盜罪嫌函送法辦。對此，資深媒體人黃暐瀚今天在臉書發文提出3個疑點，並指出，美國水門事件剛發生時，也辯稱是“竊案”，但經兩位華盛頓郵報的記者抽絲剝繭，證明是一起“政治竊聽案”，尼克森總統因此下台。



黃暐瀚指出，“前花媽攝影官”吳建鴻闖入事件非常不尋常，有3點令人不解，1、攝影官根本不會、不該持有市長室鑰匙？2、就算真有東西落在裡面，十年前就該進去拿，怎會拖到現在？拿遺忘的私人物品，有需要“連去五次”嗎？3、透過監視器，發現前三次12/25、12/31、1/6，都是深夜，進出時間都剛好“十分鐘”，怎麼這麼奇怪？真是進去“闖空門”？還是進去“調角度”？進去“換電池”？還是進去“抽記憶卡”？但要說他與陳菊關係依舊密切，這說法有點突兀。



以下為黃暐瀚臉書全文：



高雄水門案？



高雄是不是發生了“水門案”？暐瀚特別在標題，打上一個“？”。



1972年，美國民主黨全國委員會的“水門大廈”辦公室，被五人闖入。儘管社會輿論譁然，但共和黨政府，一直主張這是“竊案”，與政治無關。



兩年後，“水門案”被兩位華盛頓郵報的記者，抽絲剝繭，證明是一起“政治竊聽案”，尼克森“總統”因此下台。1976年，知名演員勞勃瑞福與達斯丁霍夫曼合演了一部電影“All the President’s Men”，一舉獲得八項奧斯卡大獎，成為影史的經典名片（新聞系學生，必讀必看）。



回頭看看，1972-1974兩年期間，也都堅持辯稱是“竊案”，但最後發現，真的不是竊案。



“前花媽攝影官”吳建鴻闖入事件，我不會直接認定，就與花媽有關。畢竟他已經“歸建”養工處將近十年，要說他與花媽關係依舊密切，這說法有點跳Tone。



但，吳建鴻的闖入，非常不尋常，的確令人不解：



1、攝影官根本不會、不該持有市長室鑰匙，吳建鴻當年如何持有，還打了一份？怪。



2、就算真有東西落在裡面，十年前就該找個晚上摸進去拿，怎會拖到現在？真要“拿東西”，怎麼拿了又拿？拿遺忘的私人物品，有需要“連去五次”嗎？第一次就拿好拿滿，不行嗎？（就算真是非得進去不可，去年11/24之後，綠營大亂的那時，不正好最好時機？怎麼會等韓上任，才去夜闖市長室？這合理嗎？）



3、透過監視器，發現的五次闖入時間，前三次12/25、12/31、1/6，都是深夜，進出時間都剛好“十分鐘”，怎麼這麼奇怪？真是進去“闖空門”？還是進去“調角度”？進去“換電池”？還是進去“抽記憶卡”？