尼泊爾的“珠峰經濟”到底有多火

中評社北京5月28日電／多名登山者在珠穆朗瑪峰排隊等待登頂的照片近日火遍網絡。有報道稱，已有人因擁堵喪命。很難想象，常人難以企及的極限運動居然能火到如此地步。這也使多方將目光對准了尼泊爾的“珠峰經濟”。



尼泊爾是登山愛好者的樂園，世界十大高峰中有8座位於尼泊爾境內或它與鄰國的邊界上。近年來隨著攀登經驗的累積和設備的推陳出新，登頂珠峰的成功率顯著增加，越來越多的登山愛好者雲集於此，想要挑戰自身極限。僅薩加瑪塔國家公園（涵蓋了珠穆朗瑪峰南坡及其緩衝區）上一財年就有54408名遊客到訪，總收入156.94萬美元；本財年截至目前，共有36660名遊客到訪，總收入81.94萬美元。此外，尼泊爾政府每年通過發放珠峰攀登許可，約可獲得333萬美元的收入。



在尼泊爾，登山許可費用採用梯度計算法，海拔6500米的基礎費用為1000美元，每升高500米增加500美元。因此要攀上珠峰，許可證的費用就達3350美元。此外，登山者還需要交納珠峰使用費，從單人的2.5萬美元至7人團隊的7萬美元不等，以及每人600美元的清潔費。另外，每個夏爾巴高山向導或挑夫平均要1萬美元，再加上物資裝備、食宿或直升機費用，團隊平均總費用在18萬－30萬美元之間。攀登珠峰有很強的季節性，95%的攀登者都是在每年3－5月和9－12月向珠峰發起衝擊，如果選擇淡季攀登，費用將減半。





索盧坤布是珠峰腳下的一座小鎮。1997年至2017年，除了2015年大地震導致遊客數量下降，每年都有絡繹不絕的遊客來此休整準備攀登珠峰，且每年增幅都十分驚人。大量遊客促進了當地的就業、經濟增長和基礎設施建設。這裡幾乎所有人都在從事旅遊或相關產業，因此經濟收入要比尼泊爾其他地區高很多。小鎮上一家旅館的女老板告訴《環球時報》記者：“我們一季就賺了六七百萬盧比（約合6萬美元），這足以維持家庭生活並支付孩子的學費，我們很滿意。



來源：環球時報