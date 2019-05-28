三大運營商推出系列提速降費新舉措

中評社北京5月28日電／近日，中國電信、中國移動、中國聯通等3家基礎電信運營企業陸續推出一系列惠民惠企新舉措，積極響應落實國家網絡提速降費政策，確保實實在在降費、讓廣大用戶明明白白消費。



據了解，中國電信方面推出全面下調套外流量價格、更加優惠的“達量放心用流量包”、港澳台方向優惠流量包等舉措解決用戶在大流量和跨區域使用流量上的後顧之憂，其中套外流量資費降幅最高達到90%，確保用戶敢用、放心用。針對中小企業，今年5月，中國電信全面下調互聯網專線標準資費15%，同步啟動中小企業“提速惠企”活動，為中小企業免費提速。為規範套餐使用，主動以短信形式向用戶告知套餐消費情況，保障用戶消費透明度。



中國移動方面，先後推出“查網齡送流量”活動、“暢享系列”套餐和“語音翻番”等優惠活動。其中，今年5月1日面向全網推出的“查網齡送流量”活動，截至目前參與用戶數已達到1.2億。據悉，下一步中國移動將在此基礎上，陸續推出查網齡送權益、送積分等系列活動，並結合網齡開展5G先鋒客戶招募。針對用戶普遍反映的增值業務退訂難問題，中國移動開通了“0000”統一查詢和退訂服務，根據查詢結果，用戶可方便快捷地退訂一項或多項已訂購業務。



為滿足廣大用戶節假日期間流量使用需求，中國聯通進一步降低流量價格。自2019年1月起，中國聯通推出20元14G特惠假日流量包，包內流量單價降至1.43元／G，同時，大幅下調港澳台地區數據漫游資費。自2019年6月1日起，中國聯通將調整港澳台地區漫游流量費，大幅提升每日25元封頂高速流量。自5月17日，中國聯通消費者權益保護熱線10015正式開啟，重點解決聯通客戶在消費過程中發生的各類權益爭議問題。



來源：人民日報