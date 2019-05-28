翁美春：蔡賴之爭拉長會影響派系結盟

蔡英文16日到台中豐原參拜慈濟宮媽祖，就是由翁美春陪同。（照片：翁美春提供） 中評社台中5月28日電（記者 林谷隆）民進黨台中市第八選區“立委”參選人翁美春接受中評社訪問表示，2020大選面對政策不是很接地氣，未獲民眾完全支持，這次參選是非常艱辛。希望黨中央能明白基層選情緊繃，趕快辦2020初選，讓基層不會因為蔡賴之爭而分裂，影響“立委”選舉、派系結盟。她還是認為“蔡賴配”是最佳組合，如果賴清德能理解配合，下次2024大家才會支持他。



翁美春，1963年出生，曾連任三屆台中市議員、民進黨台中市議會黨團書記長、民進黨黨代表、民進黨台中縣黨部婦女組組長、台中縣水噹噹後援總會副會長（挺扁婦女後援會）等職。翁美春5月23日獲民進黨提名參選台中市第八選區“立委”。



翁美春表示，希望黨中央能夠趕快辦初選，讓蔡賴之爭可以劃上句點。只有“總統”參選人確定之後，才能讓地方綠營進行整合。現在包括爭取連任的綠委都“皮皮挫（很害怕）”，希望黨中央能明白選情的緊繃性，不要再讓蔡賴之爭來影響各區的“立委”選情。



對於初選的紛爭，翁美春研判，應該會拖到6月初才通過辦法，6月中旬應該會開始進入初選時程，希望早早定下來。從頭到尾，她都希望蔡賴可以配在一起，再讓蔡英文繼續做四年，只有四年是不夠的，蔡爭取連任是合情合理，呼籲黨中央趕快定奪，把蔡賴配定案下來。



已經在選區跑幾個月的翁美春表示，基層綠營支持者也認為，蔡英文只做四年，為何不讓她連任？民進黨長期都是“現任優先”，呼籲賴清德能理解配合。賴是人才，未來空間很大，如果蔡賴可以好好配，等到2024大選，我們也會全力支持賴清德參加大選。

