央行重啟逆回購　單日淨投放800億

中評社北京5月28日電／央行27日以利率招標方式開展了800億元逆回購操作，期限7天，中標利率為2.55%。鑒於當日無央行逆回購到期，故全天市場實現800億元淨投放。



對此，中信證券固定收益首席分析師明明表示，今年就像央行所說的，貨幣政策總體還是穩健、中性，流動性整體要保持適度，所以在這個時候增加一些短期的流動性投放比較合理。對於後續的操作，考慮到6月份的到期量比較大，又臨近季末，因此他認為，央行6月份可能還會有一些中短期的貨幣政策操作來增加市場的流動性供給。



不過需要指出的是，央行周一的“放水”並沒有讓公開市場資金寬裕度有所改觀。從市場流動性來看，周一隔夜Shibor報2.6660%，上漲32.4個基點；7天Shibor報2.7110%，上漲11.9個基點；3個月Shibor報2.9040%，上漲0.2個基點。



對此，有市場分析人士表示，從央行公告信息來看，目前銀行體系流動性總量仍合理充裕，得益於後續財政支出，流動性總量預計大概率繼續保持合理充裕甚至有所增多，資金面保持平穩偏鬆格局的概率較大。在該市場人士看來，與4月份相比，5月份流動性運行面臨的擾動相對少一些，加之當前月度稅期已過，市場資金面繼續保持平穩偏鬆格局的概率較大。



來源：經濟參考報