“科學”號在西太平洋采集到稀有深水海兔

中評社北京5月28日電／中國遠洋綜合科考船“科學”號27日正式開始對位於西太平洋的馬里亞納海溝南側系列海山展開調查，船載的“發現”號遙控無人潛水器采集到稀有的深水海兔。



當天，“發現”號對一座海山進行了調查取樣。在970米深度，潛水器實時回傳的高清視頻中出現兩只頭部粉紅色、身體發白的蝸牛狀軟體動物。隨船科學家判斷它們是深海非常罕見的海蛞蝓（俗稱海兔）。隨後，“發現”號操作手精准地將兩只海兔吸入采樣罐。



航次首席科學家、中國科學院海洋研究所研究員徐奎棟介紹，俗稱海兔的海蛞蝓其實屬於螺類，全球已發現有3000多種，主要分布在熱帶淺海。根據現有的文獻資料，東北太平洋深水（水深大於200米）共發現了8種海蛞蝓，而西太平洋深水至今還未查到有記載。





據介紹，“發現”號潛水器當天調查的海山是一座平頂海山，頂部位於海平面以下800米，高度1400米。它在本潛次從海山東側底部往上爬，展開底栖生物與岩石的調查及取樣。



除了兩只海兔，“發現”號還采集到柳珊瑚、黑珊瑚、海綿、柱星螅、海星、鎧甲蝦等20多種、60多個海洋動物標本。“我們在這個潛次還采集到了4種裂黑珊瑚，這是在鄰近幾座海山中很少看到的。”徐奎棟說。



“科學”號正在執行的是國家科技基礎資源調查專項“西太平洋典型海山生態系統科學調查”航次任務，計劃於6月23日返回廈門。



來源：科技日報