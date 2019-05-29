中評現場：李克強會見尼日爾總統

國務院總理李克強與尼日爾總統伊素福握手（中評社 張爽攝） 中評社北京5月29日電（記者 張爽）國務院總理李克強28日下午在人民大會堂會見來華進行國事訪問的尼日爾總統伊素福。李克強表示，中國和尼日爾同屬發展中國家，願相互借鑒，走符合自身國情的發展道路。伊素福表示，尼方高度評價尼中關係，堅定奉行一個中國原則，願積極參與共建“一帶一路”。



李克強積極評價中尼關係與合作取得的進展。他表示，尼日爾是中國在非洲的重要合作夥伴。習近平主席將同總統先生舉行會談，規劃兩國關係未來發展。中方願同尼方相互尊重、平等相待，深化政治互信，加強發展戰略對接，使中尼友好合作成為中非合作的典範。



李克強指出，中國和尼日爾同屬發展中國家，願相互借鑒，走符合自身國情的發展道路。中方將按照市場規則和商業原則，堅持開放、綠色、可持續，同尼方加強基礎設施建設、能源、農業、醫療衛生等領域合作，更好實現互利共贏。支持有實力的中國企業參與尼國內建設，希望尼方加大安全保障力度。中方願繼續向尼方提供力所能及的支持和幫助，助力尼經濟社會發展和民生改善。中方樂見非洲自貿區協定即將啟動實施，支持非洲推進一體化進程。



伊素福祝賀新中國成立70周年，對中國改革開放取得的巨大發展成就表示欽佩。他表示，當前中國開啟了新的征程，相信一定能夠實現奮鬥目標。尼方高度評價尼中關係，堅定奉行一個中國原則，願積極參與共建“一帶一路”，深化各領域關係與合作，加強在國際事務中的協調與配合，推動雙邊關係、非中關係蓬勃發展。



何立峰參加會見。

