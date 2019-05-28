全新架構“數字退火”開創新計算技術

宋志毅博士與“數字退火”計算機。（圖片來源：科技日報） 中評社北京5月28日電／富士通成功研發“數字退火”計算機。這台計算機運算速度驚人，日本目前最快的超級計算機“京”需要8億年時間才能完成的運算，“數字退火”計算只需一秒即可完成。其神奇的運算速度已不能用每秒多少次運算來表述。



第一代“數字退火”計算機已開始提供商用服務，第二代也於今年初問世，可望近期投入商業運營。



說到“數字退火”技術，很多人可能還感覺陌生。科技日報記者就“數字退火”技術採訪了富士通宋志毅博士。宋志毅參與了“京”和“後京”超級計算機的設計和總裝，同時也是“數字退火”計算機的研發者之一。



實現演算速度飛躍性提高



科技日報：“數字退火”技術是何方神聖？



宋志毅：“數字退火”是受量子現象啟發的數字電路，模擬量子退火的量子計算機，能夠瞬間解決目前通用計算機難以解決的“組合優化問題”的一項新技術。其特長是規模應對8192比特，通過所有比特組合，使用方便，具有64比特、64位灰度的高精度，數字電路在常溫下穩定運行。



“數字退火”通過8192比特規模全組合，是唯一解決了“組合優化問題”的實用化計算機。對於在實用方面仍有很多難以克服問題的量子計算機，應用數字技術的優勢，把量子計算機的優點用數字電路再現，實現了早期實用化。



科技日報：“數字退火”如何快速解決複雜計算問題？



宋志毅：“數字退火”的量子現象，是 “0”和“1” 兩個不同狀態同時出現的稱為“叠加”的現象。通過使用基於該現象的“量子比特”機制，演算速度實現了飛躍性提高。“數字退火”在數字電路上再現了“量子比特”機制。“數字退火”在各種量子計算機技術中，屬於退火方式的計算機。退火方法是一種專門用於組合優化問題的方法，但其操作速度快，使用非常簡單。不需要像傳統計算機那樣進行編程，只需通過設置參數即能執行計算。