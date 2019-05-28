中評社北京5月28日電／應巴基斯坦總理伊姆蘭·汗邀請，國家副主席王岐山5月26日至28日訪問巴基斯坦，在伊斯蘭堡分別會見阿爾維總統和伊姆蘭·汗總理。



會見阿爾維時，王岐山表示，中巴是“鐵杆”朋友。建交68年來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終在涉及彼此核心利益問題上相互尊重、相互支持，結下了最真誠的友誼。近年來，中巴關係發展勢頭良好，雙方政治互信進一步增強，務實合作不斷深化，人文交往更加活躍。中巴經濟走廊建設取得實實在在的成果，已成為新時期中巴友好合作的重要標誌。我這次訪巴，就是再次向兩國人民和世界發出中巴是全天候戰略合作夥伴的訊號。中方願同巴方加強各領域、各層次、全方位合作，讓中巴友好更好地惠及兩國和兩國人民，打造新時代更緊密的中巴命運共同體。



阿爾維首先祝賀中華人民共和國成立70周年，他表示，在當前時代背景下，巴中合作更為重要。巴方恪守一個中國政策，堅定支持中方維護核心和重大利益，願同中方在農業、旅遊、經貿等領域深化務實合作，共同推動兩國全天候戰略合作夥伴關係向前發展。巴高度讚賞中國在涉及巴重大問題上給予的大力支持，期待中國在國際和地區事務中發揮更大作用。



會見後，阿爾維向王岐山授予“巴基斯坦勛章”。



同伊姆蘭·汗會談時，王岐山表示，無論從歷史還是現實角度，中巴兩國都有許多共通之處，是天然的朋友和夥伴。總理先生就職以來已兩次訪華，與習近平主席等中國領導人就推進兩國關係達成重要共識。中方願與巴方深化高層交往，加強戰略溝通和務實合作，密切在國際地區事務中的協調。下階段，雙方要推動中巴經濟走廊實現高質量發展，扎實推進產業園區建設及農業領域合作，加快實施社會民生“早期收獲”項目，積極探討開展走廊第三方合作，促進走廊高質量發展。雙方要加強人文領域的交流合作，不斷壯大支持中巴友好的民間力量。希望巴方採取有力措施，為中巴合作交流提供安全保障。



伊姆蘭·汗表示，巴方堅持對華友好，欽佩中國改革開放發展成就，願同中方鞏固傳統友誼，學習借鑒中國治國理政經驗，在農業技術、經濟特區建設、人才培訓、懲治腐敗等領域加強對華交流與合作。中巴經濟走廊建設合作成果豐碩，對巴經濟發展和民生改善發揮了重要作用。巴方已成立專門委員會，負責走廊跨部門、跨領域項目協調，全力保障走廊項目和在巴中方機構人員安全。巴方將繼續加強同中方在國際地區事務上的協調，充實巴中全天候戰略合作夥伴關係內涵。



會談後，王岐山與伊姆蘭·汗共同見證了中巴農業、海關、救災等領域雙邊合作文件的簽署。



訪巴期間，王岐山還會見了旁遮普省省督薩瓦爾和首席部長布茲達爾，出席“絲路之友”論壇並致辭，參觀海爾魯巴工業園。



來源：新華網