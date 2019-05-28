網絡視頻平台全面推行青少年防沉迷系統

青少年防沉迷系統（圖片來源於網絡） 中評社北京5月28日電／5月28日，國家網信辦統籌指導西瓜視頻、好看視頻、全民小視頻、嗶哩嗶哩、秒拍、波波視頻、看了嗎、微視、A站、美拍、小影、梨視頻、第一視頻、微博等14家短視頻平台，以及騰訊視頻、愛奇藝、優酷、PP視頻等4家網絡視頻平台，在“六一”兒童節到來之前，統一上線“青少年防沉迷系統”。加上此前試點的抖音、快手、火山小視頻平台，國內已有21家主要網絡視頻平台上線了“青少年防沉迷系統”。



國家網信辦在總結前期試點工作經驗基礎上，擴大了“青少年防沉迷系統”覆蓋範圍，除了全面覆蓋短視頻平台，還首次將主要長視頻平台納入防沉迷體系，實行統一標準，進一步提升青少年保護力度。進入青少年模式後，所有網絡視頻用戶使用時段、服務功能、在線時長均受限，只能訪問專屬內容池。在專屬內容池中，長視頻平台重點選擇弘揚愛國主義、宣揚英雄人物的優秀電影、電視劇；短視頻平台側重為青少年提供課程教學、書法繪畫、親子教育、人文歷史、傳統文化、手工製作、自然科普等寓教於樂的優質內容。



國家網信辦相關負責人介紹，青少年防沉迷試點工作開展2個月以來，約4.6億短視頻用戶每日收到青少年模式彈窗提示，5260萬人次訪問青少年模式引導頁。該負責人表示，由於各個平台技術研發能力存在差異，青少年防沉迷系統需要依靠用戶自主選擇才能發揮作用，在利用大數據分析、人工智能、人臉識別等技術主動發現未成年用戶方面存在不足，內容池建設也需要不斷優化。



全面推行“青少年防沉迷系統”，得到了各主要視頻平台的積極響應和充分配合，各平台將上線防沉迷系統作為履行社會責任的重要機遇和舉動，主動加入防沉迷體系。國家網信辦將指導組織相關平台加大技術研發力度，不斷提高對疑似青少年用戶識別的精准度，加強內容建設，生產供給更多青少年喜聞樂見的優質內容。與此同時，國家網信辦將繼續擴大“青少年防沉迷系統”覆蓋範圍，把網絡直播等行業納入該系統，匯集社會各方力量，共同為青少年健康成長營造良好的網絡空間。



來源：中國網信網