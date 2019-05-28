“多會合一”京交會開啟中國服貿“新大門”

中國國際服務貿易交易會（圖片來源於網絡） 中評社北京5月28日電／5月28日，2019年中國國際服務貿易交易會正式拉開帷幕，約8000家中外機構、3.6萬多名客商及代表、300多位專家學者出席。



這個旨在打造全球服務貿易品牌的盛會自2012年舉辦以來，與中國服務貿易共成長，有力推動了我國經濟高質量發展和國際服務貿易高水平合作。



多會合一：打造國家級展會新品牌



經黨中央、國務院批准，自2019年起，由商務部和北京市人民政府共同主辦的中國（北京）國際服務貿易交易會，更名為中國國際服務貿易交易會，每年舉辦一次，依然簡稱“京交會”。



自誕生之日起，京交會通過搭建全球服務貿易行業領域專題展示、國際論壇、交易洽談平台，為金融服務、建築服務、通信服務、文化服務、法律服務、會展服務等產品提供了推介和溝通的橋梁。



數據顯示，前5次京交會共有來自全球179個國家和地區的64.6萬人次客商參會，涵蓋全球服務貿易20強所有國家和地區，累計意向簽約額達4242.7億美元。



更名後首次亮相的2019年京交會，將文博會、投資北京洽談會等多個知名展會整合納入，進一步聚集北京市展會資源，打造“全城一會、亮點紛呈”的服務貿易盛會，展示新氣象。



“我們相信，2019年京交會將在成果方面取得更好的預期。”北京市副市長王紅說，本屆京交會將發起組建京交會服務貿易展望委員會、北京國際服務貿易聯盟，為打造“永不落幕的京交會”、促進服務貿易可持續發展提供機制保障。

